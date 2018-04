O noua tara ar putea intra in liga marilor producatori de petrol: A descoperit un camp cu 80 de miliarde de barili

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Petrolului din Bahrain a adaugat ca, in prezent, se fac evaluari pentru a stabili cantitatile care pot fi exploatate. Noul zacamant ar contine rezerve mai mari decat cele ale altui camp petrolifer exploatat in prezent in Bahrain. Denumit Bahrain Field, acest ultim camp petrolifer a fost descoperit…

- Primaria Sectorului 1, condusa de Dan Tudorache, da 41.960 de lei (9.000 de euro) pentru inchirierea unor figurine de Paste pentru o perioada de aproximativ o luna. Conform contractelor din SEAP, figurinele vor fi inchiriate pentru o perioada intre 30 si 45 de zile. Toate contractele sunt…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- Bahrain, țara poziționata intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de vest…

- Bahrainul, țara care se afla intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de…

- Costin Tudor a fost numit director general provizoriu al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Acesta este al cincilea director in ultimele 12 luni si il inlocuieste pe Ovidiu Sacara. "In decursul zilei de…

- Meteorologii anunta ca, duminica, riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este mare, zapada avand un strat consistent de peste doi metri. La altitudini mai mici, este risc de gradul trei, adica "insemnat". La peste 1.800 de metri altitudine,…

- Economia Turciei va inregistra o crestere solida in 2018 si isi va pastra usile deschise larg in fata investitorilor internationali, a afirmat vineri presedintele Recep Erdogan. "Am vesti proaste pentru cei care incearca sa foloseasca cursul de schimb ca o sperietoare pentru cetateni. Turcia…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un nou dosar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale. Parchetul National Financiar (PNF) a cerut in octombrie 2017 trimiterea in judecata a lui Nicolas Sarkozy pentru…

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, o noua regula fiscala, prin care microintreprinderile pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit daca indeplinesc doua conditii - au capital social minimum 45.000 de lei si cel putin doi salariati. "O noua regula fiscala prin care microintreprinderile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exclus temporar Uniunea Europeana si alte sase tari de la mult-criticatele taxe la importurile de otel si aluminiu, decizia urmand sa intre in vigoare vineri. In data de 8 martie, seful statului american a anuntat introducerea unor taxe de 25% la importurile…

- Peste 22 de tone de deseuri esuate pe coastele insulelor Galapagos au fost adunate din luna ianuarie si vor fi studiate pentru a stabili cum pot fi protejate mai bine aceste insule care gazduiesc atatea specii endemice incat l-au inspirat pe Darwin in dezvoltarea teoriei evolutiei, relateaza AFP.…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Banca Nationala a Romaniei a respins tranzactia prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca, desi Consiliul Concurentei daduse deja avizul inca de la finalul anului trecut. Este pentru prima data cand BNR se opune unei tranzactii agreate intre parti in procesul de consolidare…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa. Salariul si primele acordate…

- Ca sa nu-ti mai pierzi contactele sau pozele de pe telefon niciodata, ar fi bine sa ai in vedere cum faci backup la Android pe Google, scriu cei de la Playtech.ro. In teorie, telefonul tau Android este interconectat in permanenta cu un cont de Google. Ai nevoie de respectivul cont pentru a…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile. "Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va…

- Partidul Social Democrat pierde din increderea romanilor, conform datelor din ultimul sondaj realizat de IMAS, citat de Uniunea Salvati Romania, care a subliniat ca nu este o cercetare sociologica pe care sa o fi comandat partidul. "La nivelul lunii februarie, conform sondajului lunar Romnibus,…

- Statele Unite au stabilit ca Phenianul a folosit neurotoxina VX, un agent chimic utilizat in razboi, pentru asasinarea fratelui vitreg al liderului suprem Kim Jong-Un. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert, a declarat ca Guvernul Statelor Unite a aflat acest lucru…

- Judecatoria Ploiesti a condamnat compania OMV Petrom S.A la pedeapsa unei amenzi penale in cuantum de 380.000 lei si la plata unor despagubiri de 135.000 de euro in cazul mortii unui copil intoxicat in apropierea unei sonde de petrol din localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani. Decizia instantei…

- Cresterea preturilor la apartamentele vechi incepe sa incetineasca, pe fondul majorarii accentuate a ofertei de locuinte noi. Potrivit organizatorilor Salonul Imobiliar Bucuresti, care a avut loc intre 2 si 4 martie, s-a remarcat faptul ca, pe fondul cresterii accelerate a ofertei de locuintei…

- Guvernul s-a razgandit in legatura cu o directiva europeana care prevede tinte foarte dure in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluati atmosferici. Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii…

- Elvetienii au respins cu un numar mare de voturi, in cadrul unui referendum, suprimarea redeventei pentru audiovizual, potrivit primelor estimari publicate dupa inchiderea birourilor de vot, la orele 11:00 GMT, informeaza AFP si dpa. Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si…

- Dumitru Sodolescu a fost numit director general al Metrorex, inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie. "Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie al Metrorex pentru a asigura interimatul pe o perioada de patru luni, conform prevederilor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6539 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a scazut la 4,6606 lei, dupa ce a crescut marti la 4,6623 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta ar insemna mai mult de jumatate…

- Femeile saudite sunt de acum autorizate sa-si creeze propriile firme in regat fara a solicita consimtamantul unui tutore masculin, pentru a stimula sectorul privat, a anuntat guvernul de la Riad. "Femeile pot acum sa-si lanseze propriile firme si sa beneficieze de serviciile online ale guvernului…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat joi seara desemnarea lui Charles P. Rettig in functia de comisar al Serviciului fiscal (IRS), inlocuindu-l pe David Kautter, care detine postul in mod interimar. "Presedintele Donald Trump anunta intentia numirii lui Charles P. Rettig in functia de…

- Alianta Renault-Nissan a anuntat miercuri ca a semnat un memorandum de intelegere cu firma Didi Chuxing - echivalentul chinez al aplicatiei de transport Uber - pentru a construi in China o retea de transport de tip car-sharing ce vizeaza vehiculele electrice. Pe piata chineza, Didi Chuxing…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu. Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022,…

- Angajatii din departamentele Financiar si Administrativ de la DIICOT pierd 25% din salariu, in urma modificarilor fiscale, a declarat procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a precizat ca salariile procurorilor raman nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc. "Exista angajati…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.red.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete.…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit. Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial…

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta. "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului. Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Pretul barilului de petrol a atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate din cauza tulburarilor sociale din Iran, dar si din cauza valului de frig polar din Statele Unite din ultimele zile. Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…