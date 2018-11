Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a stabilit: 210 cladiri aflate in diverse faze de degradare vor intra la supraimpozitare, incepand de la 1 ianuarie 2019. In consecinta, 1.032 de proprietari vor plati de anul viitor un impozit majorat cu pana la 500%. In cazul a 73 din cele 210 cladiri se va plati impozit majorat cu 100%,…

- Municipalitatea a anuntat lista de proiecte propuse pentru realizarea in cadrul unui plan local de actiune. Initiativele au fost discutate la nivelul unui grup de lucru infiintat la nivelul Primariei, si care este format, in principal, din reprezentanti ai societatii civile. Grupul poarta numele „Forumul…

- Un teren de 950 de metri patrati situat in centrul Aradului, pe strada Aviator Georgescu (unde se afla Club Flex), face obiectul unui litigiu intre Consiliul Local al Municipiului Arad (reclamant) si Inspectoratul Scolar Judetean Arad (parat). Povestea terenului incepe in anul 1996, pe vremea fostului…

- Adapostul de animale din Targu Jiu ar putea fi administrat de Asociatia Pro Animals, care detine un padoc langa cel al primariei. Municipalitatea vorbeste de un parteneriat public-privat intre cele doua parti. Primaria ar urma sa as...

- Primaria municipiului Targu Jiu a incheiat un contract cu o firma specializata pentru intocmirea unui proiect de intretinere si restaurare a Ansamblului monumental „Calea Eroilor“, care cuprinde Masa Tacerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sarutulu si Coloana „fara de Sfarsit“.

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a avut ieri o discutie cu Marian Rotaru, directorul Directiei Publice de Patrimoniu, in urma scandalului „Pedichiura“. Edilul a anuntat in urma cu cateva zile ca asteapta la inceputul acestei saptamani o explicatie scrisa ...

- Cunoscuta interpreta Inna va susține un concert, de 1 Decembrie in Piața Prefecturii din Targu-Jiu. Anunțul a fost facut astazi de primarul municipiului, Marcel Romanescu, acesta precizand ca a fost destul de dificil pentru autoritațile din Targu-Jiu sa negocieze cu impresarul artistei. Inna este cea…

- Pentru ca, de regula, retelele edilitare de utilitati urmeaza aceleasi trasee, oradenii care in anii trecuti au fost nevoiti sa suporte transeele celor de la Termoficare SA, acum sunt beneficiarii excavatiilor Companiei de Apa. Strazile Mihai Eminescu si L. Pasteur – Gheorghe Doja sunt cazuri…