Stiri pe aceeasi tema

- O fosta concurenta de la Insula Iubirii și-a gasit fericirea in brațele ispitei! Pentru prima data in istoria emisiunii, cei doi nu numai ca formeaza un cuplu, dar se zvonește ca au facut și pasul cel mare și s-au logodit, potrivit click.ro. Nico, cea care a participat in sezonul 3 al show-ului de la…

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- Hannelore și Bogdan Ionescu par ca nu și-au incheiat complet relația. Fanii foștilor concurenți la „Insula Iubirii” au observat un detaliu inedit la o fotografie facuta de Hanne pe o plaja din Grecia.

- Anunt bomba pentru telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii"! Andreea, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", a spus ca se gandeste ca anul urmator sa se inscrie si ea, dar pentru rolul de ispita!

- Hannelore pare ca nu poate trece nici in ruptul capului de despartirea de Bogdan, barbatul alaturi de care a fost in Thailanda si cu care s-a si casatorit, dupa terminarea emisiunii. Un mesaj postat pe retelele de socializare a ridicat semne de intrebare!

- Mirela Baniaș, fosta concurenta de la ”Insula Iubirii”, a trecut prin momente dramatice in urma cu cateva luni de zile, cand a pierdut o sarcina, insa acum soarele pare sa fi rasarit pe strada ei.