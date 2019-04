Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați de 34, respectiv 35 de ani, din județul Valcea, acuzați ca au comis un jaf ca-n filme, la o agenție bancara, in comuna Logresti, au fost reținuți, joi, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Gorj. Aceștia au reusit sa patrunda in sediul unitații prin perete, profitand…

- Consiliul Județean Timiș a inceput sa faca primii pași astfel incat, in viitorul apropiat, o porțiune de drum de 115 metri dintre Timișoara și Dumbravița sa fie largita la patru benzi. Calin Dobra, șeful CJ Timiș, a declarat, astazi, ca bucata de șosea prea ingusta blocheaza foarte mult traficul rutier.…

- Un barbat cautat de autoritatile din Italia, suspectat fiind de trafic de persoane, a fost identificat de politistii de la Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, in timpul unor perchezitii efectuate ieri intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc. Pe numele barbatului…

- Doua femei au fost ranite intr-un grav accident rutier, in aceasta dimineața, la Scoarța, in județul Gorj. Una dintre victime a ramas incarcerata și inconștienta, cealalta fiind neincarcerata și conștienta. O femeie din localitatea orașul Horezu, judet Valcea, in varsta de 41 de ani, in timp ce conducea…

- Platformele digitale de ridesharing sau de transport alternativ, precum Uber, vor trebui sa se inregistreze fiscal in Romania și sa raporteze autoritaților cursele efectuate. Totodata, mașinile vor trebui sa aiba un ecuson special, iar platformele și conducatorii auto vor plati cate o taxa specifica…

- Romania are cu cine se mandri. De data aceasta nu cu un sportiv sau elev eminent, ci cu un polițist vrancean. Agent șef principal de poliție Claudius Cobzaru, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Vrancea, face cinste Poliției Romane, vrancenilor, dar și romanilor de pretutindeni.…

- Totusi, bugetul SRI s-a votat cu 20 de voturi pentru si 13 impotriva. Oficialii au aprobat amendamentul care vizeaza diminuarea bugetului SRI cu 150 de milioane de lei, dar bani vor fi alocati Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea unui program de diabet juvenil. Reprezentantul…

- Adjunctul directorului SRI, George-Viorel Voinescu, a subliniat in sedinta de luni a Comisiilor de buget-finante ca o diminuare a bugetului SRI poate vulnerabiliza capacitatea institutiei de a-si indeplini atributiile la parametri optimi. „Perspectiva reducerii fondurilor alocate SRI de la bugetul…