Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judetene cer pentru Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva statutul de muzeu de importanta nationala. Solicitarea Consiliului Judetean pentru Ministerul Culturii este insotita de un memoriu care prezinta colectiile publice care fac mandria muzeului din Deva. Daca va fi avizata favorabil,…

- Colegiul Național „Ferdinand I” din Bacau, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bacau și Asociația Absolvenților „Alumni Ferdinand” a organizat, vinerea trecuta, Concursul Județean de Informatica INFOJUNIOR, cuprins in Calendarul concursurilor județene 2017-2018. Prin aceasta competiție se dorește…

- Leasing Automobile Cluj este cel de-al treilea showroom, dupa cel de la Galati si Arad, urmând sa fie deschis unul si la Bucuresti. În trei ani de activitate, compania a livrat peste 400 de autovehicule în aceasta zona a tarii, motiv pentru care a ales sa deschida un punct…

- Imunoglobulina, bani, paradisuri fiscale. Vai, Colegiul Național de Informații? Imunoglobulina. O criza care abia a fost recunoscuta de oficialitați, dupa un an de lipsuri și de oameni in pragul morții – sunt in jur de 500 de pacienti in aceasta situatie. Noul ministru al sanatatii a facut un pas urias…

- Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” anunta ca activitatea Colegiului National de Informatii este suspendata ca urmare a verificarilor declansate dupa ce ministrul Finantelor a declarat ca a absolvit un curs fara a se prezenta. Diploma lui Teodorovici va fi anulata. "Cu privire…

- Ofiterii DGA au descins marti dimineata, 6 martie, la Spitalul de Urgenta din Alexandria, judetul Teleorman, intr-un caz de coruptie. Managerul spitalului a declarat ca este vorba de medicul Virgil Rosoiu, dar ca nu cunoaste acuzatiile ce i se aduc acestuia.

- In luna februarie, in cadrul Planului de masuri – "Parcarea 2018", plan pe care Politia Locala Galati il va continua pana la finele anului 2018, politistii locali au aplicat 581 de sanctiuni contraventionale, in suma totala de 39.605 lei, si peste 181 puncte penalizare. Cele mai multe amenzi au fost…

- Situația existenta in multe unitați spitalicești din țara, ceva mai rar intalnita la noi, este aceea prin care pacientul sau aparținatorii acestuia sunt nevoiți, din multe motive, sa iși achiziționeze un medicament sau mai multe, produse sanitare, materiale necesare tratamentului etc., din banii proprii.…

- Sala de festivitati ,,Baia Sociala” din cadrul Serviciului Public de Asistența Sociala (SPAS) Cugir a gazduit miercuri, 28 februarie 2018, o manifestare realizata printr-un grupaj de activitati dedicat perioadei de sclavie și dezrobire a romilor, comemorarii Holocaustului si prevenirii crimelor impotriva…

- Colegiul National „Ștefan cel Mare" Suceava si Colegiul National „Nicu Gane" Falticeni au fost desemnate Centre de Excelenta in Tehnologia Informatiei (CETI), in cadrul unui proiect derulat de Ministerul Educatiei Nationale, cu sprijinul Guvernului Japoniei.Ca urmare a ...

- Alba Iulia ar urma sa devina, la finalul anului 2018, primul ”smart city” din Romania in care, pe parcursul a doi ani, companiile private investesc peste un milion de euro. Nicolaie Moldovan, city managerul municipiului, a acordat un interviu, pentru MEDIAFAX, in care a vorbit despre solutiile smart.

- Tinerii din judetul Salaj pasionati de politica, probleme de interes european si dezbatere sunt incurajati sa isi exprime propriile opinii privind constituirea Europei unite. In acest sens, Cristian Vale, un elev din cala a XII-a de la Colegiul National “Silvania”, a infiintat, in luna aprilie a anului…

- Spitalul Regional care va fi construit la Florești (județul Cluj) va duce la diminuarea activitații in cadrul spitalelor județene, dar și o posibila reducere a numarului de cadre medicale și de paturi. Declarația a fost facuta astazi, 20 februarie, in cadrul unei conferințe de presa de catre managerul…

- Doar 38 de ani avea Alexandru Ene Splentter, era din Barlad, dar iși facuse un rost in viața deprate de granițele țarii natale. A murit insa brusc, intr-un stupid accident, pe o partie de schi din Germania. Era doctor in numerologie, la Institutul Aeronautic German. Alexandru Ene Splentter a fost elev…

- In Franta, in aceste zile, are loc o dezbatere nationala cu privire la reformarea domeniului invatamantului. Printre masurile propuse se are in vedere si modificarea drastica a examenului de Bacalaureat.

- Managerul sportiv Daniel Kotecz a fost ales in Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal in cadrul alegerilor care s-au desfasurat la Bucuresti miercuri, 14 februarie. Este singurul reprezentant ales al Maramuresului desi la alegeri au mai candidati alti doi antrenori. Daniel Kotecz …

- Clubul Kiwanis deruleaza, in perioada 1 decembrie 2017 – 31 mai 2019, proiectul ”Lupta impotriva drogurilor”. Coordonatorul este din Norvegia, iar parteneri sunt ONG-uri, școli și universitați din Malta, Italia și Romania (Colegiul Național ”Ienachița Vacarescu” Targoviște). Scopul proiectului consta…

- Doua dintre fostele mari atlete ale Craiovei și ale Romaniei, Natalia Andrei și Cristieana Cojocaru, vor merge astazi la Colegiul Național „Elena Cuza“ din Banie, unde, de la ora 12.00, se vor intalni cu elevii acestei instituții de invațamant. Vizita ...

- Managerul lui Chelsea, Antonio Conte crede ca ar trebui sa fie ceva mai convingator atunci cand le cere sefilor sai jucatori noi la echipa si spune ca ”a fost dezastruos” atunci cand le-a cerut oficialilor campioanei Angliei sa cheltuiasca mai mult pe achizitii in aceasta iarna. Conte a…

- Scrisoarea integrala a elevei Deaconeasa Bianca-Ștefania: ”Buna ziua,domnule președinte! Astazi m-am hotarat sa va scriu,sa va scriu fara a va leza sau a va adresa injurii fara de noima. Ma numesc Deaconeasa Bianca-Ștefania și sunt eleva la Colegiul Național "Vlaicu Voda" din Curtea de Argeș.…

- Luana Andrada Bel, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a fost medaliata cu argint la etapa naționala a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica, ce s-a desfașurat la Gura Humorului. Ediția a XVI-a a etapei naționale a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica…

- Primarul General, Gabriela Firea, a facut astazi o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo- faciala „Dan Theodorescu”, situat pe Calea Plevnei din Capitala. Ea a declarat ca va lua masuri pentru ca Spitalul sa se mute intr -un nou sediu, echipat și dotat la standarde europene. Imobilul…

- Managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp, ii acuza pe arbitrul Moss și pe asistentul Smart: "Nu pricep niciun penalty. La primul, fusese ofsaid inainte. La doilea, Lamela plonjase deja cand Van Dijk de-abia il atinge". Niciodata nu a mai fost Jurgen Klopp atat de suparat dupa un meci. Managerul lui Liverpool…

- Institutul de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" din Tulcea (ICEM) va organiza in acest an o serie de conferinte nationale precum si un salon national de gravura cu tema "Dobrogea in pragul Marii Uniri", pentru a marca Centenarul Marii Uniri. Managerul ICEM, Sorin Ailincai, a declarat…

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Managerul sportiv de la CFR Cluj, Bogdan Mara, exclude posibila plecare a lui Giedrius Arlauskis la FCSB. Gigi Becali și-a manifestat dorința de a-l avea pe portarul lituanian. "Arlauskis e exclus sa mearga la FCSB. Nu il vindem, nu vrem. Ne-am facut lotul sa ne luptam pentru primele locuri, nu sa-l…

- Școlile ”Mihai David” Negrești, ”Ștefan Ciubotarașu” Lipovaț, ”Mihai Eminescu” și ”Elena Cuza” Vaslui sunt ultimele campioane județene la Tymbark Cup. Tymbark Cup a ajuns la faza finala la nivel de județ. Sala de sport a Școlii ”Elena Cuza” a gazduit ultimele jocuri. La Under 12 baieți, au participat…

- Toate scolile partenere si-au ales o zona din orasele lor despre care au cules informatii istorice si legende in biblioteci, arhive si de la cetatenii seniori ai orasului. Elevii scolilor partenere vor interpreta artistic aceste informatii iar profesorii vor scrie o brosura continand activitatile si…

- Pacientii spitalului din Aleșd trebuie sa plateasca 5 lei daca vor sa urmareasca programele preferate la televizor. O data ce au achitat suma, aparatul funcționeaza 10 ore. Dupa care trebuie platita din nou aceasta suma. "Exista un mecanism unde acesti bani sunt introdusi, un fel de aparat si timp de…

- In cadrul parteneriatului incheiat cu Colegiul National “Mihai Viteazul” in data de 23.01.2018 am sarbatorit “Ziua Unirii Principatelor Romane”. Seniorii de la Centrul de zi din cadrul Serviciului Public de

- MERG MAI DEPARTE… Elevi din tot judetul, cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani, participa la editia din acest an a Cupei Tymbark. La sfarsitul saptamanii trecute, sala de sport a Scolii Nr. 4 “Elena Cuza” din Vaslui a gazduit faza judeteana pentru categoriile Under 10 (baieti) si Under 12 (fete). La…

- Potrivit informatiilor furnizate, marti, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci…

- Cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Mica Unire, Muzeul Judetean Arges organizeaza marti, 23 ianuarie, de la ora 10.00, simpozionul – 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Evenimentul va avea loc in cladirea veche a muzeului (fostul Palat Administrativ). ”Ca in fiecare an, pe data de 24 ianuarie,…

- Scoala Gimnaziala “Lucian Blaga” Baia Mare a gazduit faza municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la Sah. La aceasta competitie au participat elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 18, Scoala Gimnaziala “Nichita Stanescu” Baia Mare, Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Baia Mare, Scoala Gimnaziala “George Cosbuc”…

- In perioada 01.12.201731.05.2019, Colegiul National „Ienachita Vacarescu” este partener in proiectul de parteneriat strategic (KA2) – „Stand Against Drugs” (SADs) din cadrul programului Erasmus +, Actiunea centralizata -Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului in tarile ACP, America…

- Campionatul European de ultramaraton de 24 de ore, a carui a 22-a editie se vadesfasura in perioada 26-27 mai la Timisoara, pune Romania pe harta marilor competitii internationale atletice, a declarat, astazi presedintele FRA Florin Florea. Aceasta intrecere, la care si-au anuntat participarea peste…

- Astazi, la Colegiul National ‘ Mihai Eminescu’ din Iași au inceput evenimente dedicate celor 153 de ani de la inființare. Unul dintre ele a fost prezentarea noului numar al revistei Phenix, singura de acest gen din Regiunea de NE. Acesta este un proiect realizat in totalitate de elevi ai colegiului…

- Pe 15 ianuarie 2018, la C.N. ”Mihai Eminescu” Buzau, de Ziua Culturii Nationale, incep manifestarile intitulate ”SERBARILE CENTENARULUI”. Astfel, luni, incepand cu ora 10.00, are loc dezbaterea - ”100 DE ANI DE ROMANIA, 100 DE ANI DE EMINESCU”; marti, 16 ianuarie, ora 12.00, conferinta sustinuta de…

- FC Viitorul a anuntat, marti, ca a ajuns la un acord cu gruparea italiana Fiorentina, pentru readucerea la Ovidiu a mijlocasului Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, transmite News.ro . “FC Viitorul este de acord cu suma de transfer si cu procentele solicitate de Fiorentina”, este singura precizare pe…

- Considerat liceul buzoian cu cea mai impunatoare cladire, Colegiul National „Mihai Eminescu” va beneficia de prima reabilitarea din cei 80 de ani de existenta. Pentru ca lucrarile sa se poata desfasura, autoritatile locale au anuntat ca activitatea colegiului se va desfasura intr-o alta locatie pentru…

- Managerul lui Arsenal Londra, Arsene Wenger, ironizat de un fan orb al ”tunarilor”, dupa ce detinatoarea trofeului in Cupa Angliei, a fost eliminata rușinos din competiție, 2-4 cu divizionara secunda Nottingham Forest. „Cel mai bun lucru de azi e ca nu am putut vedea nimic, pentru ca sunt orb. Intelegi…

- Managerul general al Academiei „Gica Popescu“, Paul Raducan, a facut bilanțul privind prima parte a campionatelor in care evolueaza grupele sale de copii și juniori și „calculele“ au fost bune. „Suntem in vacanța, ne bucuram inca de liniște dupa ce ...

- Apa romaneasca Aur'a, cunoscuta pentru continutul de coloizi de aur si argint, a fost prezentata in cadrul unei emisiuni a canalului francez CNEWS cu tema „Sfaturi privind un meniu vegan pentru Craciun“, cel care a promovat-o fiind managerul celui mai important magazin de ape din Franta.

- Iata care sunt capcanele financiare, ieșirile necontrolate și șansele unice de a evolua, pentru unele zodii, in anul 2018: Berbec Este necesara atenția la detalii, meticulozitate și rabdare. Șanse sa va suparați șefii, clienții, iar aceștia sa nu va ierte. Daca va considerați depașiți de anumite…

- Managerul general al Academiei „Gica Popescu“, Paul Raducan (foto), a facut o scurta trecere in revista a evenimentelor petrecute in 2017 și s-a aratat mulțumit de realizarile „școlarilor“. Vezi video realizat de GdS!

- Foarte activul redactor coordonator col(r) Voicu Sichet ne ofera in aceste zile ultimul numar din acest an al revistei de cultura și educație patriotica ”Eroii Neamului”. Revista cuprinde 74 de pagini in care putem citi studii, articole și eseuri deosebit de interesante. ”Jurnalul cimitirelor și…

- Voluntarii clubului “Impact LEGO CNS” de la Colegiul National “Silvania” Zalau, coordonati de prof. Iulia Florian si Meda Morariu, deruleaza un nou proiect prin care isi propun sa rezolve inca o problema identificata in comunitatea noastra. “Pe Meseș haihui cu harta-n cui” este o invitatie pe care tinerii…

- Fotbalistul de la care CFR și-a luat gandul: ”E bun, dar scump” Liderul Ligii 1 și-a luat gandul de la unul dintre cei mai talentați tineri din Liga 1. ”Feroviarii” au spus ca e prea scump. În urma cu aproape doua saptamâni, Alexandru Ionița era mai aproape ca niciodata de CFR Cluj.…

- Cei trei elevi prahoveni medaliați, in 2017, la olimpiadele internaționale, și profesorii care i-au pregatit, dar și școala din care provin aceștia, Colegiul Național "Mihai Viteazul", au primit marți premiile acordate de Ministerul Educației, pentru performanța obținuta.