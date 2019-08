O nouă serie de explozii la depozitul de armament din regiunea Krasnoiarsk, cinci răniți O serie de explozii a zguduit vineri un depozit de muniții din Siberia, pentru a doua oara într-o saptamâna, ranind cinci persoane, scrie agenția TASS, preluata de Reuters.



Un incendiu a izbucnit în urma acestor explozii în depozitul din regiunea Krasnoiarsk.



Depozitul a fost afectat de explozii și luni, un incident în urma caruia o persoana a fost ucisa și alte 13 ranite. Autoritațile au evacuat atunci mii de oameni din regiune.

Sursa articol: hotnews.ro

