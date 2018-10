Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Petic, liderul organizației teritoriale Ungheni a Platformei Demnitate și Adevar, a fost ținut in condiții groaznice in izolatorul din Nisporeni, in care a fost plasat inițial. ”Prieteni, vreau sa va aduc la cunoștința faptul cum am fost reținut și in ce condiții. Vreau sa cunoasca o țara…

- Principalul suspect in cazul atacului asupra celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati luna trecuta la o terasa din centrul Brailei, Daniel Gabriel Husein, cunoscut sub porecla de...

- [caption id="attachment_42564" align="alignleft" width="208"] Gheorghe Petic[/caption] Judecatoria din Ungheni și-a spus verdictul in cazul lui Gheorghe Petic, liderul organizației teritoriale Ungheni a Platformei Demnitate și Adevar, arestat in dupa amiaza zilei de vineri, 12 octombrie, fiind invinuit…

- Astazi are loc ședința de judecata in cazul lui Gheprghe Petic, liderul OT Ungheni a Platformei DA. Potrivit unor martori, doar zece persoane au avut acces in sala de șeidința. Susținatorilor care au venit sa-l sprijine pe Gheorghe Petic nu li s-a permis accesul in instituție.

- Maine, la ora 11:00, va avea loc ședința de judecata in cazul președintelului Organizației Teritorial Ungheni a Platformei Demnitate și Adevar, Gheorghe Petic, pe numele caruia a fost pornita o cauza penala pentru viol. Un anunț in acest sens, a fost facuta de o reprezentata a partidului.

- Cazul președintelului Organizației Teritorial Ungheni a Platformei Demnitate și Adevar, Gheorghe Petic, pe numele caruia a fost pornita o cauza penala pentru viol pare a fi unul „straniu”. Cel puțin asta reiese din unele precizari ale fostului procuror al municipiului Chișinau, Ivan Diacov.

- In presa se vehiculeaza ca principalul suspect in cazul femeii din Ungheni care a fost violata este nimeni altul decat Gheorghe Petic, liderul organizatiei Ungheni a Partidului Demnitate si Adevar. Citat de portalul unimedia.

- Astazi, la Judecatoria Chișinau, a avut loc o noua ședința de judecata in cauza ex-judecatorului Domnica Manole, pentru ca a dispus inițierea referendumului republican constituțional prin Hotararea din 14 aprilie 2016.