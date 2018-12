Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari in cascada in conducerea Universitații ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia: Adela Socol, desemnata rector interimar In structura forurilor de conducere ale Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB) s-au produs cateva modificari importante, in cascada, ca urmare a desemnarii in funcția de…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia nr. 1 din data de 22.10.2018 a asociatului unic al societatii Salubrizare si Gospodarie Cumpana S.R.L.. Potrivit documentului, comuna Cumpana, reprezentata de primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, detinand un numar de 20 parti sociale, reprezentand 100…

- Schimbare la varful Inspectoratului Teritorial de Munca Alba. Dorel Fiț a fost inlocuit in data de 14 noiembrie, de catre Izabela Ursaleș. Potrivit Prefecturii Județului Alba, in data de 14 noiembrie, la conducerea ITM Alba a fost numita Izabela Ursaleș in locul lui Dorel Fiț. Izabela Ursaleș a fost…

- Al patrulea mandat de director executiv interimar al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava se incheie la 1 noiembrie a.c.. Actualul șef interimar, dr. Catalina Zorescu, parasește funcția, in urma promovarii, saptamana trecuta, a concursului de medic primar epidemiolog la Compartimentul ...

- A fost sedinta la nivelul Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, dupa ce Dan Baciu a anuntat ca a decis sa renunte la mandatul de director general al CNAB. In urma discutiilor de joi, s-a comunicat public faptul ca Traian Panait – fost secretar de stat in Ministerul…

- Medicul veterinar Ciprian Botezatu a fost demis din functia de director executiv interimar al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a revenit pe postul pe care l-a obtinut prin concurs, de director adjunct. Functia acestuia a fost preluata, tot cu caracter interimar, de Marijan…

- OIR POSDRU Centru, agentie guvernamentala cu sediul la Alba Iulia care gestioneaza fonduri UE din domeniul resurselor umane, aflata in subordinea Ministerului Fondurilor Europene, are un nou director executiv. Recent, prin decizie a ministrului Fondurilor Europene a fost desemnata, temporar, pe post,…

- Ministerul Fondurilor Europene detensioneaza situația de la varful OIR POSDRU Centru. Paula Pleșa a fost desemnata sa exercite cu caracter temporar funcția de director executiv • Alexandra Rus, care a deținut temporar funcția de director executiv, a revenit pe postul de director executiv adjunct OIR…