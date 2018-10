Stiri pe aceeasi tema

- ACS Poli a dominat si a condus-o pe UTA in prima repriza a meciului din turul IV al Cupei Romaniei. Reusita lui Octavian Draghici din prima repriza a fost insa insuficienta pentru calificare, timisorenii au facut o repriza secunda execrabila iar aradenii au intors tabela si s-au impus cu 2-1! Dupa duelul…

- Sase etape, atat a apucat Cristian Dulca sa o mai antreneze pe Energeticianul in Liga 2, echipa pe care o prelua la inceputul acestui an si o promova in premiera in esalonul secund. Infrangerea suferita, sambata, fara drept de apel, pe teren propriu, la Petrosani, cu Petrolul, scor 0-3, l-a…

- Petre Vlatanescu a fost doar o runda „interimar” pe banca lui ACS Poli. Dupa esecul sever, scor 2-4 la Sinmartin, cu Luceafarul, conducerea clubului a apelat la o varianta din afara clubului. De astazi la carma primei echipe se afla fostul international Stefan Nanu, care a pregatit in ultima perioada…

- Lions Club Moldova a deschis la Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau, a XXV-a ediție a Taberei pentru copii insulino-dependenți. Astfel, 12 copii din tot județul Bacau vor petrece in tabara opt zile, pana pe 29 august, intr-un program caracterizat de președintele in exercițiu al Lions Club Moldova,…

- ASU Politehnica nu revine cu niciun punct din prima deplasare a sezonului. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a cedat la Petrosani pe terenul nou promovatei Energeticianul, scor 1-2. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza iar „Baietii in ghete” au redus din diferenta prin Marvin Schieb. Formatia din…

- ACS Energeticianul, fosta ACS Șirineasa, echipa nou-promovata in eșalonul secund, ce va juca la Petroșani, este echipa la care s-au strans in aceasta perioada doi ex-uniriști. Primul dintre aceștia a fost Calin Cristea, experimentatul mijlocaș stanga de 30 de ani, ramas liber de contract dupa desparțirea…