O noua schimbare in scoli. Pubele pentru reciclare selectiva, obligatorii. Riscam amenzi enorme

Concret, autoritatile locale vor trebui sa doteze unitatilor scolare cu recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor. In acest fel, primarii vor fi obligati sa ia masuri astfel incat in fiecare sala de clasa, laborator, cabinet, biblioteca sau sala de sport sa existe pubele special inscriptionate corespunzator pentru selectarea deseurilor pe patru fractii, rezultate in urma activitatilor elevilor si/sau profesorilor si pentru reciclarea selectiva. "Acest proiect de lege tine de educarea tinerei generatii in sensul constientizarii riscurilor pe care ...