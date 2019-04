Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara de matematica din New York spune ca a fost concediata in mod incorect dupa ce un student a gasit o fotografie topless pe care ea a facut-o in urma cu trei ani. Lauren Miranda, in varsta de 25 de ani, afirma ca a trimis poza scandaloasa unui coleg de scoala cu care se intalnea pe atunci…

- Elevii din Mioveni vor invața cum sa acorde primul ajutor, in cadrul unui proiect incheiat intre Primaria orașului și Serviciul Județean de Ambulanța Arges-Substația Mioveni. Luni, 25 martie, in sala de sport a Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni a avut loc o prezentare unde peste 200…

- Specialistii in Educatie au „scos o perla” la simularea de la Limba si Literatura Romana, gresind la subiectul I pentru clasa a VIII-a din cadrul probei la Limba si Literatura Romana, unde au dat elevilor o poezie, pe care au atribuit-o autorului roman Stefan Octavin Iosif. Perlele continua, cu cele…

- Contributorii la Pilonul II de pensii pot cere de acum ca statul sa nu mai faca viramentele lunare catre pensia administrata privat, urmand ca toata contributia sa mearga doar la Pilonul I (pensia de stat). Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat in Monitorul Oficial o norma in acest sens.…

- Simularea Evaluarii Nationale se va desfasura in perioada 11 - 13 martie, in acest an urmand sa participe si elevii de clasa a VII-a, a anuntat, marti, ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu.

- Ministerul Educației retrage propunerea de a elimina profesorii de sport de la clasele pregatitoare, I și a II-a. “Avand in vedere faptul ca proiectul conținea o serie de aspecte insuficient fundamentate, acesta a fost retras și va fi reanalizat de specialiștii in domeniu”, anunța Ministerul, intr-un…

- La 15 ani de la crearea celei mai cunoscute rețea sociala, fondatorul Facebook poate face disparute mesaje expediate din inbox-ul destinatarului trimise pe Messenger. Implementarea acestei funcții unsend pe Messenger este in discuție de multa vreme. "Pe masura ce retelele de oameni inlocuiesc…

- Ecaterina Andronescu a declarat, marți seara, la emisiunea Punctul de Intalnire, moderata de Radu Tudor, ca exista un proiect de digitalizare in domeniul educației pentru creșterea calitații sistemului de invațamant. Elevii vor avea tablete, iar vechile table vor fi inlocuite cu unele inteligente.