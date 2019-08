Stiri pe aceeasi tema

- Copiii lui Gheorghe Dinca au declarat, la audieri, ca in ziua in care a fost rapita Alexandra Maceșanu, pe 24 iulie, au trecut prin fața casei tatalui lor, fara a intra, și au vazut cand doi vecini au ieșit din curtea acestuia.Declarațiile au fost date atat de fiica monstrului din Caracal,…

- Anchetatorii au descins din nou la casa lui Gheorghe Dinca. Daca saptamana trecuta anchetatorii au scanat curtea casei groazei, acum, oamenii legii au ajuns și in casa lui Dinca acolo unde scaneaza pereții. Exista informații ca și in pereți ar putea fi ascunse probe. Un lucru e cert, in casa au fost…

- Inca o zi de percheziții s-a incheiat la Caracal, in locuința lui Gheorghe Dinca, unde anchetatorii au cautat noi indicii privind posibile crime. Kilograme intregi de gunoaie au fost ridicate cu ajutorul unui tractor, iar acum oamenii legii iau in calcul sa darame cu totul casa pentru a cauta in pereți…

- Informație de ultima ora in cazul celor doua crime petrecute in Caracal! Oasele gasite in liziera de criminaliști zilele trecute ar fi ale Alexandrei, nu ale Luizei. Anchetatorii nu exclud ca cenușa gasita in butoiul din curtea criminalului sa fie impraștiata in mai multe locuri.

- Anchetatorii verifica, duminica, podul casei lui Gheorghe Dinca, din Caracal, de unde au ridicat noi probe in ancheta, acestea urmand sa fi expertizate. Este prima data cand echipele extinse intra in casa lui Dinca, pana acum fiind verificata curtea.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Bunicul Luizei Melencu, tanara care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a vrut sa treaca de cordonul de jandarmi pentru a patrunde in casa principalului suspect in cazul dispariției. De asemenea, mama Luizei a leșinat și primește ingrijiri din partea medicilor de la ambulanța, transmite Romania TV.…

- Parintii celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca au venit duminica in fata casei barbatului din Caracal, imediat dupa ce au aflat ca acesta si-a recunoscut faptele. In strada se afla mama si bunica Luizei Melencu, dar si mama Alexandrei Macesanu. Familiile fetelor isi striga durerea…

- Imagini greu de privit surprinse langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute in Caracal. Mama Luizei Melencu, una dintre adolescente, a fost filmata in timp ce urla de durere, strigand de ce i-a fost omorat copilul, potrivit observator.tv Luiza…