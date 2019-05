Stiri pe aceeasi tema

- Fetele din echipa de baschet feminin a Colegiului Național "Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu s-au calificat la Faza Finala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Dupa ce si baschetbalistii de la CNTV au obtinut o performanta si...

- Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va relua duminica meciurile oficiale, dupa patru luni si ceva de pauza. Sportivii antrenati de Marius Coltuneac vor debuta in turneul play-off al Diviziei Nationale de rugby in deplasare, duminica, de la ora 14.00, pe terenul celor de la ...

- In weekend, echipa masculina de volei a Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava a reușit performanța de a se califica la faza pe țara a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la volei licee. Sucevenii au participat, la Botoșani, la faza pe zona Moldovei, turneu pe care l-au ...

- Selectionata Irlandei pastreaza sanse de a castiga Turneul celor Sase Natiuni la rugby, dupa ce a invins reprezentativa Frantei cu scorul de 26-14, duminica, pe stadionul Lansdowne Road din Dublin, relateaza AFP.Irlanda are inca sanse de a-si pastra titlul si va juca in weekend-ul viitor in deplasare…

- Echipa de volei feminin a Scolii Gimnaziale nr. 12 "B.P. Hasdeuldquo; Constanta a castigat faza judeteana a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar, la ciclul gimnazial. Cele opt echipe participante in aceasta etapa s au intrecut in sala Liceului Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii din Constanta.…

- In zilele de vineri si sambata, la Sighetu Marmatiei se desfasoara meciurile de baschet din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la nivel de licee - faza zonala, in sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier. Este o traditie participarea echipei de baschet a Colegiului National Dragos Voda…