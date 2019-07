Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei nationale de fotbal U21 a Romaniei, George Puscas, a declarat, vineri noapte, pe Aeroportul Henri Coanda, la intoarcerea de la Campionatul European din Italia si San Marino, ca generatia din...

- Fotbalistii echipei nationale de tineret a Romaniei au fost intampinati, vineri noaptea, pe Aeroportul Henri Coanda, de aproximativ 500 de suporteri la intoarcerea din Italia, acolo unde au realizat cea mai mare performanta din istoria selectionatei U21, atingerea fazei semifinalelor la un Campionat…

- Fotbalistul Denis Dragus, care a fost inlocuit de Ricardo Grigore in lotul nationalei under 21 pentru Campionatul European, in urma unei accidentari, a declarat, joi seara, ca toti coechipierii lui merita felicitari pentru parcursul la competitia din Italia potrivit news.ro"Imi pare rau pentru…

- Selectionata Spaniei a invins, miercuri, cu scorul de 2-1, reprezentativa Belgiei, in a doua etapa a grupei A la Campionatul European de tineret.Citește și: Eugen Teodorovici ii da prima sarcina noul presedinte al ANAF! Ce va avea de facut Mirela Calugareanu Pentru Spania au marcat…

- Gica Hagi este extrem de fericit dupa ce fiul sau, Ianis, a marcat pentru nationala de tineret a Romaniei in meciul de debut la Campionatul European de tineret din Italia. „Regele” spune ca el nu mai vorbeste de acum pentru ca fac acest lucru Ianis si ceilalti jucatori ai „tineretului”. „Bravo lor!…

- Naționala U21 a Romaniei iși incepe marți aventura la Campionatul European din Italia, unde se va duela in primul meci cu reprezentativa Croației. Partida va avea loc de la ora 19:30 și prinde naționala tricolora in forma buna. Fortuna ofera cota 3.85 pentru victoria echipei lui Mirel Radoi! Cota 55.…

- Astazi, 17 iunie, se vor intalni echipele din Grupa B de la EURO 2019 pentru tineret: Serbia – Austria, de la 19:30, si Germania – Danemarca, de la 22:00. Intre cele doua partide, Costin Desliu si invitatii sai vor discuta la Studio Euro despre turneul final din Italia.

