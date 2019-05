Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a cerut miercuri ONU sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept liderul Venezuelei si a solicitat plecarea lui Nicolas Maduro de la putere, atragandu-si imediat critici virulente din partea Rusiei, care a denuntat 'ingerintele' SUA pentru o 'schimbare de…

- Statele Unite vor cere in aceasta saptamana un vot in Consiliul de Securitate referitor la Venezuela, a facut cunoscut marti emisarul american pentru aceasta tara, Elliott Abrams, in timp ce Rusia respinge categoric orice punere sub acuzare a lui Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Vom avea un vot asupra…

- Statele Unite ale Americii se pregatesc sa invadeze Venezuela cu trupe desfasurate in tara vecina, Columbia, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, intr-un interviu publicat marti, relateaza dpa.Rusia, care a acordat Venezuelei miliarde de dolari…

- Administrația de la Ottawa a cerut țarilor partenere sa extinda sancțiunile impuse aliaților președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru a determina retragerea acestuia de la putere, a declarat luni Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, citat de Reuters, informeaza Mediafax. „Am…

- Statele Unite au anunțat luni impunerea de noi sancțiuni împotriva mai multor membri ai Guvernului din Venezuela, pentru susținerea președintelui Nicolas Maduro, și au cerut înghețarea conturilor companiei petroliere de stat PDVSA, conform Mediafax care citeaza Reuters. Decizia Administrației…

- SUA au cerut ca o noua reuniune a Consiliului de Securitate al ONU sa aiba loc marti, au declarat luni diplomati, fara a preciza daca obiectivul este sau nu supunerea la vot a unei rezolutii, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda…

