Stiri pe aceeasi tema

- Datorita numarului foarte mare de cereri de bilete, organizatorii evenimentului au decis programarea unui nou spectacol sambata, 9 Februarie, ora 19:00. Cele 8 reprezentații ale spectacolului Disney On Ice – Reach For The Stars vor avea loc in perioada 6 – 10 februarie 2019, la Romexpo, Pavilionul…

- Acrobatii uluitoare, costume spectaculoase si cele mai indragite personaje si povesti Disney vor putea fi vazute in premiera in Romania in spectacolul ''Disney On Ice - Reach For The Stars'', in sapte reprezentatii, intre 6 si 10 februarie, in Pavilionul Central de la Romexpo, informeaza…

- Spectatorii de toate varstele au sansa sa intre in Regatul Disney, sa traiasca magia povestilor preferate si sa se intalneasca cu personajele Disney favorite intr-o productie fara precedent in Romania: Disney On Ice – Reach For The Stars. Evenimentul va avea loc la Romexpo, Pavilionul Central, care…

- Spectatorii de toate varstele au șansa sa intre in Regatul Disney, sa traiasca magia poveștilor preferate și sa se intalneasca cu personajele Disney favorite intr-o producție fara precedent in Romania: Disney On Ice – Reach For The Stars. Evenimentul va avea loc la Romexpo, Pavilionul Central, care…

- Organizatorii evenimentului Disney On Ice - Reach For The Stars! au programat un nou spectacol in data de 10 februarie, datorita numarului foarte mare de cereri de bilete, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Spectacolul suplimentar va avea loc duminica, 10 februarie, de la ora 15,00.…

- Cu ocazia aniversarii a 90 de ani si a premierei spectacolului Disney On Ice in Romania, Mickey Mouse a sosit la Bucuresti si a sarbatorit alaturi de fanii lui. Impreuna cu Minnie Mouse, Donald Duck si Goofy, Mickey Mouse este gazda Disney On Ice - Reach For The Stars si pregateste scena pentru un spectacol…

- Productia "Disney On Ice - Reach For The Stars" va fi prezentat in premiera in Romania, in perioada 6 - 10 februarie 2019, la complexul Romexpo, Pavilionul Central din Bucuresti, informeaza organizatorii, Amphitrion.

- Primele 10.000 de abonamente la cea de-a cincea editie a festivalului Untold de la Cuj-Napoca, care se va desfasura in perioada 1 – 4 august 2019, s-au vandut in mai putin de un minut. Organizatorii au decis suplimentarea cu inca 5.000 de...