- Aproximativ 10.000 de functionari publici, potrivit politiei, au manifestat vineri in centrul capitalei belgiene Bruxelles pentru a protesta impotriva unei reforme a concediilor medicale prevazute de guvern, manifestatie marcata de incidente in cursul carora a fost ranit un politist, relateaza AFP."Un…

- Un protest organizat de socialiștii belgieni nemulțumiți de reforma pensiilor a degenerat in violențe dupa ce o parte a protestatarilor au aruncat cu doze de bere in forțele de ordine, iar aceștia au ripostat cu tunuri cu apa, gaze lacrimogene și bastoane, anunța Belga. Peste 10.000 de membri ai Frontului…

- Fortele de securitate au folosit vineri gaze lacrimogene si tunuri cu apa impotriva angajatilor care protestau fata de conditiile de munca nesigure pe noul aeroport din Istanbul, informeaza presa turca, relateaza dpa preluata de Agerpres. Jandarmeria a intervenit pentru a dispersa sutele de…

- Un incendiu izbucnit, sambata dimineata, dupa o explozie produsa la o rafinarie in sudul Germaniei, langa Ingolstadt, s-a soldat cu cel putin opt raniti, in timp ce aproape 2.000 de locuitori au fost evacuati, a anuntat politia locala, citata de AFP, scrie News.ro. Explozia a avut…

- Cum situatia s-a tensionat si mai tare, fata de orele trecute, la ceea ce se anuntase a fi un protest pasnic in Piata Victoriei, al “diasporei”, fortele de ordine au folosit un tun de apa adus in zona, in incercarea de a calma spiritele. Masura a fost dispusa dupa ora 20. Anterior, fortele de ordine…

- Cateve zeci de persoane s-au luat la bataie, joi seara, pe strada, in orasul Targu Neamt, unde au aruncat cu bate, topoare si furci, iar politistii au tras mai multe focuri de arma pentru a reusi sa aplaneze scandalul, la fata locului fiind necesara si interventia trupelor speciale si a jandarmilor,…

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.

