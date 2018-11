O noua rectificare bugetara. Mai putini bani pentru Transporturi si Educatie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul celei de a doua rectificari bugetare din acest an, cu incadrarea in ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde…

- Guvernul a aprobat ieri prima rectificare bugetara pe anul 2018, fara a avea avizul CSAT. Veniturile bugetului general consolidat s-au majorat cu suma de 8.819,2 milioane lei, iar cheltuielile cu 9.925,9 milioane...

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca Guvernul minte, el punctand ca Executivul putea sa faca rectificare bugetara in orice domeniu fara niciun aviz de la CSAT, cu exceptia zonei de securitate nationala. ‘Iata o noua minciuna marca PSD si o noua minciuna a Guvernului incompetent Dancila. Nu-mi place…