O nouă RECESIUNE. Îngrijorări la nivel mondial: Dinamică neobișnuită Este vorba despre indicatorul care, in jargonul financiar, este cunoscut sub numele de „curba randamentului inversat". Curba de randament se inverseaza, ceea ce inseamna ca investitorii cresc cererea pentru obligațiuni cu maturitați mai lungi din cauza ingrijorarilor cu privire la situațiile imediate, in defavoarea maturitaților scurte. Aceasta dinamica este neobișnuita și apare, de obicei, inainte de recesiune sau cel puțin inaintea unei incetiniri semnificative a creșterii economice. In SUA, acest grafic nu a mai fost inversat din 2007, cu un an inaintea marii crize globale. Miercuri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Încetinirea exporturilor a trimis economia Germaniei în marșarier în trimestrul doi al acestui an, arata datele statistice publicate miercuri, potrivit Reuters. Produsul Intern Brut a scazut cu 0,1% trimestru-la-trimestru, iar unii analiști considera ca este posibila o noua contracție,…

- Ryanair a avertizat angajatii ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului in plus, iar in urmatoarele saptamani vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters. Şeful Ryanair, Michael O'Leary, a făcut declaraţia într-un material video intern adresat angajaţilor…

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia intr-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea rezultatelor financiare, in 29 iulie, cand a precizat ca spre sfarsitul lunii septembrie si dupa Craciun ar putea fi redus numarul locurilor de munca la operatorul aerian irlandez.Conform…

- Operatorul aerian irlandez Ryanair, cel mai mare din Europa dupa numarul de pasageri si al patrulea jucator pe piata romaneasca, estimeaza ca preturile biletelor poate scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a temerilor legate de Brexit, dar isi mentine tinta…

- Ryanair anunta ca preturile biletelor ar putea scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a temerilor legate de Brexit, dar operatorul aerian irlandez si-a mentinut tinta de profit pe 2019, transmite Reuters. Valoarea actiunilor celei mai mari companii…

- Scaderea inregistrata de sectorul productiei din Germania s-a accentuat in iulie, riscand ca genereze, in urmatoarele luni, recesiune tehnica in cea mai mare economie din Europa, arata date citate de agentia de presa Reuters.Indicele privind achizitiile pe luna iulie, realizat de firma de…

- "Romania detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului UE, mandat care se dovedeste a fi unul de succes. Inteleg de la membrii Guvernului ca am inchis nu mai putin de 90 de dosare - un numar record - si nu dintre cele mai usoare. Mi-as dori, evident, sa vedem si de la liderii altor state o…