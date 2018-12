Stiri pe aceeasi tema

- Telefoane marca iPhone din segmentul superior de pret vor incepe sa fie produse in India, inca din 2019, de catre divizia locala a grupului taiwanez Foxconn, a declarat pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar, scrie Agerpres. Grupul Foxconn este cel mai mare producător mondial de produse…

- iPhone-urile sunt considerate unele dintre cele mai bine securizate smartphone-uri de pe piata, Apple laudand intotdeauna aceste caracteristici. Compania merge atat de departe incat s-a luptat in tribunal cu FBI-ul pentru refuzarea deblocarii...

- Actiunile Apple au scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele trei luni, dupa avertismente date de trei furnizori ai companiei referitoare la vanzarile de iPhone-uri, transmite Reuters.IPhone, cel mai important produs al companiei, a devenit mai scump cu fiecare lansare a unui model nou,…

- Smartphone-ul Nokia 9 PureView nu mai este un secret, acesta fiind zvonit de mai multe luni, in timp ce imagini cu un prototip al acestuia au fost publicate pe internet la sfarsitul verii. In timp ce HMD Global planuia initial sa lanseze acest model in toamna lui 2018, producatorul finlandez a decis…

- ​Apple a scumpit aproape toate produsele sale, iar lansarea iPhone-ului de peste 1.000 de dolari a dus prețul mediu pentru un telefon Apple la 793 de dolari, cu 30% mai mult decat acum un an. Compania a vandut 46,9 milioane de iPhone-uri trimestrul trecut, iar vanzarile totale au crescut cu 20%, spre…

- Facebook a lansat de curand un nou tip de continut pe reteaua sa de socializare: fotografiile 3D. Acestea sunt disponibile doar pe dispozitive iPhone de la Apple, din generatiile mai noi, care beneficiaza de functia de portret folosind doua camere. Astfel, lista este destul de limitata, doar modelele…

- Samsung a anunțat startul producției chip-urilor de 7nm cu procesul Low Power Plus (LPP), folosind litografie ultravioleta extrema (EUV), o tehnica aflata in dezvoltare de zeci de ani, dar care nu a fost folosita in producție pana acum. Procedura va fi folosita pentru a produce viitoarele chipset-uri…

- Apple prea controlul asupra tehnologiei de power-management al iPhone, in cadrul unui deal de 600 de milioane de dolari cu Dialog Semiconductor, tranzactie care va securiza locul companiei nemtesti ca furnizor pentru gigantul Apple, scrie Reuters.