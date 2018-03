O noua provocare pentru Uniunea Europeana - protejarea jurnalistilor incomozi. In sase luni, doi dintre ei au fost ucisi

Stiri pe aceeasi tema

- Politia slovaca a arestat joi mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest caz…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen, precizand ca nu pot exista critici la adresa Romaniei pe aceasta tema. Timmermans a mai spus ca nu exista nicio legatura…

- Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri ancheta jurnalistica neterminata a acestuia, in care Kuciak prezinta activitati ale unor membri ai mafiei italiene "Ndrangheta in estul Slovaciei. Kuciak releva in material legaturile intre gruparea criminala si Maria Troskova,…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie The Associated Press. Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri…

- In urma asasinarii unui jurnalist de investigatie si a partenerei acestuia, Marek Madaric, ministrul slovac al Culturii si-a anuntat demisia, scrie The Associated Press, citat de News.ro . Marek Madaric, membru al Partidului Smer-Democratie Sociala al premierului Robert Fico, a declarat ca este o decizie…

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, care a fost gasit asasinat, era pe punctul de a publica un articol despre coruptia la nivel inalt care implica mafia italiana si politicieni din acest mic stat din zona euro, a informat in noaptea de marti spre miercuri site-ul de stiri pentru care acesta lucra, relateaza…

- Cazul tanarului jurnalist de investigatie Jan Kuciak, care a fost gasit impuscat mortal in locuinta sa, alaturi de iubita lui, Martina Kusnirova, continua sa starneasca reactii puternice in Slovacia, mai ales in contextul in care politia suspecteaza ca dubla crima are legatura cu subiectele pe care…

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak și iubita lui, Martina Kusnirova, au fost gasiți morți in propria casa, in dimineața zilei de 26 februarie, a confirmat ministrul de Interne al Slovaciei. Kuciak, in varsta de 27 de ani, lucra la aktuality.sk, un site de investigații jurnalistice.

- Ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Olt, impreuna cu lucratori ai Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au facut doua perchezitii la locuintele unor barbati care ar fi implicati in aranjarea examenelor pentru obtinerea permiselor auto pentru…

- Camera Deputatilor si Senatul au vota marti, in sedinta comuna, proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- Camera Deputatilor si Senatul se intalnesc marti in sedinta comuna pentru a vota proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Protecție și Paza, Pahonțu Lucian-Silvan și a modului in care este posibil ca acesta…

- Un scandal uriaș de corupție zdruncina cabinetul premierului israelian Nethanyahu. Un contract de 2 miliarde de euro pentru achiziția a trei submarine și nave de patrulare, incheiat cu grupul german TKMS (...

- Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din Bucuresti intr un caz legat de medicul Mihai Lucan, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, procurorii ridica documente de la companii de medicamente intr un dosar in care s a inceput urmarirea penala…

- Liderii opozitiei democrate l-au avertizat in mod solemn pe Donald Trump, vineri, sa nu foloseasca drept pretext publicarea notei care pune in discutie FBI pentru a-i destitui pe principalii reprezentanti ai anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale, relateaza AFP.

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" dupa ce au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Opt perchezitii au loc miercuri in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice, implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comercializarii fructelor si legumelor,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca lupta impotriva coruptiei nu are nicio legatura cu legile de organizare ale Justitiei, mentionand ca prin imaginea care s-a proiectat in exterior "cu buna stiinta si cu rea-vointa" se afecteaza independenta Justitiei…

- "In primul rand, avem obligatia de a modifica pe de o parte Codul penal, procedura penala, civil, orice lege din Romania pentru a le pune de acord cu deciziile de admitere sau interpretative ale CCR. Avem 2 decizii ale CCR cu privire la abuz, dar avem si o Directiva europeana. Proiectul de lege va transpune…

- Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice. Propunerea legislativa…

- Proiectul de lege prevede, astfel, ca „Refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, este considerat impiedicare a…

- Procurorii Biroului teritorial Botosani al Directiei Nationale de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, miercuri, trei perchezitii la domiciliile unor persoane suspectate ca ar fi introdus pe piata bancnote false. Potrivit procurorului sef…

- Ministrul de interne, Carmen Dan - audiere in cazul microfonului Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiata, astazi, la Parchetul General în legatura cu dispozitivul de înregistrare gasit în locuinta sa. La iesirea…

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Aurel Popescu, de 47 de ani, din comuna gorjeana Glogova, a fost reținut in aceasta seara de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj sub acuzațiile de evaziune fiscala și spalare de bani. Ancheta vizeaza o tranzacții ...

- Politia Capitalei a fost sesizata joi de catre managerul unui spital din Bucuresti cu privire la faptul ca a fost amenintat de catre un barbat, prin intermediul unei retele de socializare, anunta...

- Ancheta expertilor contrazice afirmatiile guvernului sud-coreean anterior conform carora cea mai mare parte din banii intrati in complexul industrial mixt au fost deturnati catre programele nuclear si de rachete ale Coreii de Nord. Coreea de Sud a sustinut acest lucru cand s-a retras…

- Presa internationala prezinta proiectul PSD prin care pragul la abuzul in serviciu ar fi stabilit la 200.000 de euro drept o a doua incercare de a slabi Justitia si lupta impotriva coruptiei.

- Dosarul Lucan: "Inceputul!" - „Am trimis in 2004 o scrisoare la Cotroceni, la Ion Iliescu, atat m-a dus mintea atunci“ Prima reclamatie impotriva lui Mihai Lucan a fost facuta in 2004 de catre Emanuel Ungureanu, de profesie asistent social, un fost colaborator de-al acestuia printre ale carui atributii…

- In dosarul traficantilor de droguri au avut loc, astazi, 10 retineri. Printre cei retinuti se afla si un minor. Amintim ca, o acțiune in forța a mascaților a avut loc, miercuri, in județele Gorj și Hunedoara, dar și in municipiul București, pentru prinderea unor traficanți de droguri. Ancheta…

- Ce prevede proiectul : "Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Senatul Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- O acțiune in forța a mascaților a avut loc, ieri, in județele Gorj și Hunedoara, dar și in municipiul București, pentru prinderea unor traficanți de droguri. Ancheta a fost coordonata de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Gorj. In urma descinderilor,…

- Documente atasate: Proiect lege numiri justitie Expunere motive numiri justitie "Președintele, vicepreședintele și președinții de secții ai Inaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia,…

- Administrația Obama ar fi blocat o investigație vizând Hezbollah și rețeaua sa de distribuire a cocainei, pentru a nu periclita tratatul nuclear cu Iranul, arata o investigație publicata de site-ul Politico.com.

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei au reluat, marti dupa-amiaza, dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Alesii au inceput dezbaterile pe marginea acestui proiect luni noapte, cand au adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia…

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- Legile Justiției | Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, condusa de un procuror sef Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni seara dezbaterile la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce, in prealabil, a dezbatut timp de noua ore…

- Comisia Europeana va lansa luni o investigatie impotriva Ikea, extinzand o campanie lansata in urma cu patru ani referitoare la practicile companiilor de optimizare fiscala, relateaza Financial Times.Comisarul european Margrethe Vestager va anunta o investigatie oficiala imporiva aranjamentelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou, solicitand prezentarea cronologica a procedurilor. „Am cerut sa mi se prezinte situația intervenției și derularea procedurii specifice așa cum s-a derulat. Am solicitat Poliției…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, pe articole, proiectul de modificare a Legii 304 2004 privind organizarea judiciara, informeaza Agerpres.ro., Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat o serie de modificari la acest proiect de lege, cea mai importanta dintre acestea…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind legile justitiei elaborat de Comisia parlamentara speciala.Se pregatesc proteste…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind legile justitiei elaborat de Comisia parlamentara speciala, scrie Mediafax.Grupul de…

- Un articol publicat pe site-ul publicaței New Europe, cu sediul la Bruxelles, analizeaza campania anticorupție din România, în contextul controverselor aparute, în ultima perioada, ,,la nivel înalt". ,,Lupta împotriva coruptiei din România arata…