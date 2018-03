Stiri pe aceeasi tema

- O durere puternica aparuta la gamba piciorului drept a reprezentat cauza pentru care bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, a fost nevoit sa se retraga vineri din ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, potrivit unui anunt postat sambata, pe pagina sa de socializare, de polisportivul din Valea Jiului.…

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Bibliotecarul Avram Iancu, din Petrosani, a luat startul joi seara in Ultramaratonul Arctic 6633 de la Polul Nord, una dintre cele mai grele competitii din lume, acesta indreptandu-se spre primul punct de control situat in apropierea Cercului Polar de Nord, potrivit informatiilor de pe pagina sa de…

- Tibi Ușeriu a luat startul pentru a treia oara la Maratonul 6633 Arctic Ultra, cursa pe care a caștigat-o de doua ori consecutiv, in 2016 și 2017. Romanul Tibi Ușeriu, singurul est-european care a reușit sa caștige intrecerea, și singurul din istoria ultramaratonului care a luat titlul de doua ori,…

- Tibi Ușeriu ia startul pentru a treia oara la Maratonul 6633 Arctic Ultra, cursa pe care a caștigat-o de doua ori consecutiv , in 2016 și 2017. Romanul Tibi Ușeriu, singurul est-european care a reușit sa caștige intrecerea, și singurul din istoria ultramaratonului care a luat titlul de doua ori, va…

- Antrenorul galatean Alexandru Ciobanu este multumit de felul in care arata echipa la acest moment si crede ca jucatorii adusi in aceasta iarna s-au adaptat foarte bine la conditiile de la Galati. „Sunt si jucatorii noi, care se adapteaza din ce in ce mai bine, de la zi la zi. Grupul devine de la zi…

- Ramas fara loc de munca din toamna anului trecut, atunci cand a incheiat colaborarea cu clubul Shabab Al Ahli Dubai, Cosmin Olaroiu (48 de ani) este pe cale sa revina in fotbal. Supranumit „Printul Desertului”, antrenorul roman a primit o oferta concreta din partea sauditilor de la Al Hilal, grupare…

- Polițiștii din Argeș au amendat firma care administreaza drumurile județene, dupa cumplitul accident produs marți dimineața in comuna Malureni, unde un trecator care mergea pe carosabilul acoperit de zapada a fost strivit sub o duba a mascaților. La cateva minute de la acest accident, chiar in același…

- Mici lucruri marețe, considerat cel mai bun roman al lui Jodi Picoult, publicat de editura Trei in colecția Fiction Connection, va fi ecranizat cu Viola Davis și Julia Roberts in rolurile principale,...

- Unii angajatori profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal. "Ati vorbit despre faptul ca as fi…

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018. Informtia a venit duminica de presedintele…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. ECONOMICA.NET va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul…

- Cetatea medievala Turnu se situeaza in Lunca Dunarii, la 3,5 km de municipiul Turnu Magurele, aprope de confuența Oltului cu Dunarea. Despre aceasta cetate scrie in anul 1846 August Treboniu Laurian in „Magazin istoric pentru Dacia”, considerand ca cetatea Turnu s-a ridicat pe ruinele unui castru roman.…

- E casatorit de ani buni și se bucura de un mariaj extrem de liniștit și de discret. Cu toate acestea, recent, a fost surprins in ipostaze care ridica mari semne de intrebare, cu atat mai mult cu cat, de cateva luni, vine arareori in București.

- La Tribunalul Bucuresti a fost inregistrat primul dosar in care o persoana fizica isi cere insolventa. Avocatul sustine ca a fost contactat de multe persoane care doresc deschiderea procedurii, in ciuda faptului ca judecatorii nu par pregatiti, neexistand instantele speciale si nici comisiile de…

- Statul roman a platit pentru ajutoare sociale, in luna decembrie 2017, peste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, potrivit datelor publicate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj…

- Cand trebuie sa recupereze o anumita suma de la contribuabil rau-platnic, știm cu toții ca statul “nu are nici mama, nici tata”. Este, oarecum, și normal sa fie astfel. Totuși, contrar tuturor legilor echitabilitații și, de foarte multe ori, chiar legilor in vigoare, statul roman “uita” sa foloseasca…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, fost consilier in Parlamentul Germaniei, povesteste, pe Facebook, ca Martin Schulz, liderul socialistilor germani, a fost blocat de propriul partid pentru a ocupa functia de ministru de Externe. Motivul? Schulz si-ar fi incalcat o promisiune data inainte de…

- ATITUDINE… Profesorul Dan Ravaru trage un semnal de alarma cu privire la atitudinea autoritatilor locale si centrale fata de evenimentul anului – Centenarul Marii Uniri. Acesta este de parere ca statul roman nu sprijina deloc activitatile ce tin de rememorarea personalitatilor care au marcat Primul…

- O cripta veche de peste un secol, a ramas singura amintire a unui conac pustiit de comunisti de pe Valea Muresului. Locul s-a ruinat in ultimele decenii, insa povestea lui continua sa ii tulbure pe localnici.

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petrosani care a traversat inot Dunarea, de la izvoare la delta, va participa la una dintre cele mai grele competitii din lume, „6633 Arctic Ultra”, ultra-maratonul de 566 de kilometri de la Cercul Polar. In urma cu doi ani un roman a terminat pe primul loc cursa de peste…

- Șeful departamentului de scouting de la Benevento, Luca Marri, a vorbit despre transferul lui Alin Toșca in Serie A. Italienii se felicita pentru aducerea fundașului roman și anunța ca pe urmele jucatorului au mai fost cateva echipe. Din descrierea facuta de oficialul lui Benevento, cel puțin una dintre…

- Cel mai mare fotbalist roman s-a nascut pe 5 februarie 1965 in comuna Sacele, judetul Constanta. La 53 de ani, Gheorghe Hagi a declarat ca numele sau inseamna harnicie, ambitie, generozitate si iuteala.

- Sorin Stanescu, unul dintre cei mai mari jucatori din industria medicamentelor, este miliardarul român care a chefuit 3 nopti cu fiul lui Trump într-un conac ascuns din Giurgiu, noteaza CanCan.

- Atac fara precedent la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Deputatul PSD, Liviu Plesoianu il caracterizeaza dur pe Junker, intr-o ampla postare pe Facebook, si sustine ca oficialul european a demisionat din functia de premier al Luxemburgului dupa ce a fost implicat intr-un…

- Ajuns rezerva la Betis Sevilla si avertizat de oficialii clubului andaluz ca nu mai intra in vederile antrenorului Quique Setien, Alin Tosca si-a facut bagajele si a plecat in Italia. Internationalul roman a batut palma cu Benevento, ultima clasata din Serie A. „Macaronarii” i-au facut fundasului nosru…

- In aceasta dimineața, polițiștii au efectuat noua percheziții domiciliare in Bistrița-Nasaud, Cluj, Alba și Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat statului roman de persoanele vizate ar ajunge la 4 milioane de lei.

- Analiza. Cum arata primul 11 cu care CFR vrea titlul in 2018 Liderul Ligii 1 a avut o iarna agitata, cu sosiri, dar și cu plecari, iar favoriții la titlu trebuie sa integreze repede noile achiziții, daca vor sa intre in play-off la turație maxima. Dan Petrescu va avea o misiune dificila…

- Loredana Butnaru conduce de circa patru ani operatiunile locale de retail ale producatorului de electrocasnice de lux Miele. Executivul roman si-a construit intreaga cariera in industria electrocasnicelor.

- Italia, etapa a 22-a. Juventus joaca sambata. Lazio evolueaza maine la AC Milan. Program și rezultate. Sambata, 27 ianuarie 19:00 Sassuolo – Atalanta 21:45 Chievo – Juventus Duminica, 28 ianuarie 13:30 Spal – Inter 16:00 Crotone – Cagliari 16:00 Fiorentina – Verona 16:00 Genova – Udinese 16:00 Napoli…

- Magazinele ANAF, unde sunt scoase la vanzare bunurile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, merita vizitate, mai ales ca preșurile sunt foarte mici, o adevarata mana cereasca pentru orice roman! Practic, puteți veti achizitiona haine, cosmetice, electrocasnice, mobila la preturi…

- Alexandru Dumbrava se antreneaza din greu in aceste zile pentru cursa. Impreuna cu 5 straini, atletul vrea sa stabileasca un record național și sa completeze prima traversare a Oceanului Atlantic de la est la vest intre doua continente. Grupul curajos va porni din Portugalia la sfarșitul lunii, intr-o…

- Nominalizari Oscar 2018. Noua filme "se bat" pentru premiul cel mare "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor…

- In varsta de 26 de ani, aradeanul este in continuare singurul pilot roman care a participat in Campionatul Mondial de Motociclism Viteza. In perioada 2006-2008, el a concurat la clasa 125 cmc alaturi de nume grele precum Gabor Talmacsi sau proaspatul sextuplu campion mondial, Marc Marquez.…

- Pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, anul 2017 s-a incheiat cu rezultate excepționale atat din punct de vedere al traficului total de pasageri inregistrat, cat și in ceea ce privește traficul pe destinațiile charter turistice. Numarul total de pasageri inregistrat pe zborurile charter…

- Doi locuitori din vestul țarii ne-au facut mandrii ca suntem romani la nivel mondial, in anul 2017. Este vorba de Horia Colibașanu, care a cucerit cel mai inalt varf din lume fara sa foloseasca oxigen suplimentar și fara ajutorul șerpașilor, iar bibliotecarul Avram Iancu, din Petroșani, a strabatut…

- Levente Polgar este din Aiud si are 37 de ani. La varsta de 6 ani, a avut un accident de tren in urma caruia si-a pierdut mana dreapta. Cu toate acestea, el a devenit sportiv de performanta si a participat la numeroase competitii. Prin ambitie si perseverenta, Levente Polgar a ajuns sa fie…

- Ziua de luni va fi una extrem de grea pentru Avram Iancu, bibliotecarul din Petroșani care a devenit primul roman ce a strabatut Dunarea de la izvoare pana la varsarea in mare, dar și cel care a traversat Canalul Manecii fara...