O nouă provocare mortală circulă pe internet în rândul adolescenţilor! Se filmează în timp ce mănâncă asta VIDEO Sub denumirea de "shell on", aceasta provocare poate fi extrem de periculoasa, iar doctorii avertizeaza ca plasticul si cartonul poate fi foarte toxic pentru organism. Mai mult de atat. acestea pot perfora intestinele "Mancatul ambalajelor din plastic este un lucru foarte periculos. Chimicalele se pot descompune in organism si pot provoca cancer", arata un doctor. Noua moda pare sa ia avant, cu toate ca sunt si numeroase persoane care ii ataca dur pe cei care recurg la astfel de gesturi. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul, organizat in parteneriat cu CLUBUL LOGOS (initiat si coordonat de Serinella Zara, profesor de limba si literatura romana la Colegiul National „Mihai Eminescu" din Iasi), face parte din cel mai recent proiect educational lansat de Editura Gama, „LET"S TALK ABOUT…", care isi propune ca, pornind…

- O tanara de 24 de ani din Marea Britanie, Bethan Gaskin, a luat parte la o provocare populara pe internet care i-a provocat moartea. Bethan Gaskin a incercat sa vada cate bezele poate ține in gura, i...

- Nicole Scherzinger crede ca secretul siluetei sale consta in faptul ca nu mai mananca nimic dupa ora 19, noteaza contactmusic.com. Cantareata in varsta de 40 de ani a spus pentru revista Closer, conform sursei citate: „Incerc sa nu mai mananc dupa 7pm. Mancatul noaptea ii face, de obicei, pe oameni…

- Fanii rivalelor s-au intrecut in ironii la adresa jucatorilor lui Santiago Solari, eliminați din optimile Champions League pentru prima data dupa 2010. In stanga, Real Madrid 2018, iar in dreapta Real Madrid 2019 loading...

- Dupa cum ati observat, parintii arunca felii de branza topita in directia bebelusilor lor. Mai exact, incearca sa le lipeasca felia de fata.Copiii sunt surprinsi, se enerveaza, plang. Si totusi sute de parinti continua sa faca asta, scrie observator.tv

- Raed Arafat, seful Departamentului de Situatii de Urgenta (DSU), a desființat rețetele babești care circula pe internet ca remediu pentru gripa sau pentru creșterea imunitații. Raed Arafat a atras atentia ca astfel de sfaturi sunt superficiale si periculoase. „Usturoiul si ceapa nu stiu ce efect pot…

- Clienții potențiali ai eMAG sunt vizați, in aceasta perioada, de o campanie de tip „scam”, avertizeaza Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-un mesaj... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multe imagini postate pe internet, in care apar caini morți in zapada, au fost distribuite masiv pe rețelele de socializare. Oamenii spun ca patrupedele au fost otravite intenționat și lasate sa se chinuie pana și-au dat suflarea.