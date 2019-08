O nouă proteină promite tinereţe fără bătrâneţe O echipa de cercetatori spanioli a descoperit noi functii ale unei proteine care ar putea ajuta la evitarea deteriorarii celulare si la intarzierea imbatranirii, o descoperire ce poate fi cheie in alinarea unor boli precum artrita. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

