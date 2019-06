O nouă prognoză meteo specială pentru București Vremea ramane calduroasa duminica, in Bucuresti, cu temperaturi de 32-33 grade Celsius si disconfort termic ridicat, insa vor fi si perioade de instabilitate atmosferica mai ales dupa-amiaza si spre seara, a declarat, duminica, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), citat de Agerpres. “Astazi (duminica, 16 iunie n.r.) vremea va fi instabila in The post O noua prognoza meteo speciala pentru București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea ramane calduroasa in acest weekend in București, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) intr-o prognoza speciala, meteorologii precizand ca se vor inregistra insa și furtuni și ploi torențiale seara, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Pamantul s-a mișcat - Cutremur…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de disconfort termic si manifestari de instabilitate atmosferica valabila in toata tara incepand de miercuri, ora 10:00, pana vineri, la ora 23:00. Și in București, in urmatoarele trei zile, vremea va fi deosebit de calda.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru Bucuresti. Potrivit specialistilor, pana marti nopte vor fi ploi torentiale, grindina si vijelii. Duminica, vremea se va menține calda, dar se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica. Vor fi intervale cu averse ce…

- Vremea se va mentine calda in Bucuresti, dar instabila in urmatoarele patru zile, cand vor fi perioade cu averse torentiale si vijelii, iar temperaturile maxime se vor situa intre 28 si 30 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise sambata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Vremea se va mentine instabila in Bucuresti in urmatoarele patru zile, cand vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni, potrivit Agerpres. Conform estimarilor, luni, 3 iunie, instabilitatea atmosferica…

- Vremea va fi calda sâmbata în sudul și sud-estul țarii, cu temperaturi care vor urca pâna la 27 de grade Celsius. Duminica, vremea va deveni instabila, cu averse în cea mai mare parte a țarii, potrivit meteorologilor. De saptamâna viitoare, temperaturile vor scadea semnificativ…

- Vremea se va mentine instabila in urmatoarele 48 de ore in majoritatea regiunilor si cu toate ca valorile termice diurne vor ajunge pana la 22 de grade Celsius, innorarile si ploile nu vor lipsi, a declarat, vineri, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Vremea de duminica, 14 aprilie, va fi in continuare inchisa, caracterizata in continuare de o instabilitate atmosferica in aproape toata țara. Local, vor cadea averse, insoțite de descarcari electrice. Ploile vor fi frecvente, mai ales pe timpul nopții, dar reprize de precipitații vor fi prezente și…