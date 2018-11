Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din Lupeni au planuri mari in ceea ce privește dezvoltarea turismului in stațiunea montana Straja. Ultimii ani au aratat ca din ce in ce mai mulți turiști aleg Straja ca destinație turistica, iar edilii au o serie de planuri. Vor sa realizeze locuri pentru petrecerea timpului…

- Temperaturile au scazut extrem de mult in doar 24 de ore, astfel ca pe cea mai inalta șosea din Romania a nins. Transalpina este acoperita de un strat de zapada, iar drumarii intervin pentru a curața carosabilul. “In perioada in care se intervine pe Transalpina se restricționeaza accesul,…

- In acest an, echinoctiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°, scrie Mediafax. Echinoctiu de toamna 2018 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Din acest moment, ziua scade treptat,…

- Castelul din Carpați sau Pasul Valcan a fost asaltat de sute de sportivi. Stațiunea montana a gazduit cea de-a VI-a ediție a festivalului denumit generic Castelul din Carpați. Peste 100 de sportivi din intreaga țara au raspuns invitației autoritaților locale și s-au intrecut in cadrul competițiilor…

- În premiera, România va fi gazda Europa League și Champions League între 7 și 9 Decembrie. Pentru prima data ambele competiții vor fi organizate în acelasi loc - Sala Polivalenta Bucuresti.

- Stațiunea montana Pasul Vilcan va gazdui noi competiții sportive. In munte va avea loc un concurs de cros montan si unul de ciclism catarare. Organizatorii apreciaza ca acesta este cel mai dur traseu de profil din Romania. Competițiile se inscriu in spera acțiunilor organizate in cadrul evenimentului…

- Noul sezon de iarna aduce inca o investiție in stațiunea montana Straja. Inca un telescaun va fi realizat in stațiune, investiția fiind 100% privata. Omul de afaceri Emil Parau este cel care continua sa dezvolte stațiunea montana, acesta alaturandu-se eforturilor depuse de administrația locala din…