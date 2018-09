O nouă prelungire la ajutorul pentru lână Guvernul a prelungit cu inca o perioada, respectiv 20 septembrie – 1 noiembrie, termenul limita in care crescatorii de ovine trebuie sa depuna documentele justificative care sa ateste comercializarea producției de lana pentru a obține ajutorul de minimis. Astfel, a fost prelungit și termenul pana la care Direcțiile pentru agricultura județene intocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, respectiv pana la data de 10 noiembrie. Atenție! Atestatul de producator trebuie sa fie valabil la momentul comercializarii lanii. „Programul de susținere a crescatorilor… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

Stiri pe aceeasi tema

- P.O. Halta Parc Mogoșoaia va funcționa pana pe 8 decembrie 2018 Pentru a veni in sprijinul calatorilor, dar și a celor care doresc sa viziteze Mogoșoaia și sa renunțe la varianta auto, extrem de aglomerata uneori, din 15 septembrie 2018, CFR Calatori a inființat temporar un punct de oprire in linie…

- Ministerul Agriculturii va elabora un proiect de act normativ pentru stabilirea mecanismului privind despagubirile ce se vor acorda in cazul pestei porcine africane, proiect ce va ajunge pe masa Guvernului, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Oamenii trebuie sa fie despagubiti, dar…

- Ministerul Agriculturii intentioneaza sa prelungeasca cu doua luni, respectiv pana la 1 noiembrie, perioada de valorificare a lanii precum si a celei pentru depunerea documentelor aferente, astfel incat crescatorii de ovine sa poata beneficia de ajutorul de minimis de 1 leu/kg pentru lana comercializata,…

- Operatorii economici mari si mijlocii utilizeaza circa 100.000 de aparate de marcat, iar pana la aceasta data au fost instalate numai 28.986 de aparate de marcat electronice pentru toate categoriile de contribuabili, inclusiv cei mici, arata un proiect publicat in dezbatere de Ministerul de Finante.…

- De anul acesta, regulile pentru tinerii fermieri, fermele mici și exploatațiile care vor sa obțina bani europeni pentru investiții sunt mai relaxate in ceea ce privește construirea platformelor de gunoi. Daca in anii trecuți li se pretindea fermierilor o construcție, o platforma din beton, din 2018…

- Pentru perioada 2014 – 2020, AFIR a primit, pana in prezent, solicitari de finanțare in valoare de peste 7,20 miliarde de euro și a incheiat peste 49.000 de contracte de finanțare, pentru care au fost alocate 3,85 miliarde de euro. Valoarea totala a plaților efectuate pana in prezent catre beneficiarii…

- In ședința Guvernului din 12 iulie 2018 a fost aprobata o Hotarare care modifica Hotararea Guvernului nr.9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii carnii de porc”. Avand…

- Romania a exportat animale vii in suma de 74,1 milioane de euro, in primul trimestru din 2018, in crestere cu 0,5% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce valoarea importurilor pe acest segment a fost de aproape doua ori mai mica in perioada mentionata, conform datelor centralizate de…