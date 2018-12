Stiri pe aceeasi tema

- Robin Hood Robin Hood (Taron Egerton), razboinic calit in lupta și comandantul sau maur, Little John (Jamie Foxx), pornesc o revolta indrazneața impotriva corupției la nivel inalt, ce are radacini și legaturi chiar și cu Coroana Angliei, intr-o aventura plina de acțiune, de explozii,…

- O legenda are intotdeauna un inceput, iar noua aventura „Robin Hood” aduce pe marile ecrane din 7 decembrie o altfel de poveste a renumitului erou. Robin din Loxley (Taron Egerton), un misionar care iși pierde intreaga identitate din cauza razboiului, și camaradul sau Moorish (Jamie Foxx) planuiesc…

- Cel mai carismatic Autobot, Bumblebee, se intoarce pe ecrane intr-un nou film din seria Transformers. Premiera filmului care ii poarta numele va avea loc in Romania in luna decembrie. Pana la apariția pe marile ecrane, Autobotul hazliu vine maine dimineața in studioul Virgin Radio pentru o runda de…

- Ambiția nu cunoaște limite, asta iși dorește sa demonstreze Marioara Stanescu in ediția ”Chefi la cuțite” din seara aceasta, difuzata de la 20:00, pe Antena 1. Dupa ce și-a pierdut o parte din maini din cauza unui accident nefericit, concurenta a fost abandonata in spital, motiv pentru care a ajuns…

- Primaria Brasov va organiza si in aceasta iarna un targ de Craciun in Piata Sfatului. Acesta isi va deschide portile pe 1 Decembrie, zi traditionala pentru aprinderea iluminatului de sarbatoare, cand Brasovul se transforma in „Oras din Poveste”.

- Cand Walt avea 10 ani, a avut un vis straniu: si-a vazut fiica, undeva in viitor... Stia pana si ce nume avea sa poarte aceasta: Chloe. Cam tot pe atunci, Walt s-a mutat, impreuna cu familia, intr-un cartier nou. Acolo, s-a imprietenit cu o fetita cam de aceeasi varsta, Annie. Erau vecini si, in…

- Scurtmetrajul belgian ¨This Magnificent Cake!¨ a castigat Trofeul Anim’est 2018, decernat sambata, in cadrul galei organizate la sala ¨Elvire Popesco¨ de la Institutul Francez din Capitala, alaturi de premii care au mers spre scurtmetraje poloneze, estoniene, britanice si maghiare.

- Actiunea „Peppermint: Gustul Razbunarii” relateaza povestea lui Riley North (Jennifer Garner), o tanara mama al carui destin se schimba radical dupa ce isi pierde familia in urma unui atac brutal. Dupa ce sistemul legal musamalizeaza crimele, Riley, indurerata si frustrata, decide sa faca singura dreptate…