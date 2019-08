Stiri pe aceeasi tema

- O noua planeta uriasa a fost descoperita pe orbita tinerei stele Beta Pictoris, care se afla la o distanta de 63,4 ani-lumina in raport cu Terra, potrivit unui studiu publicat luni in revista Nature Astronomy, relateaza AFP. "Este vorba despre o planeta gigantica, ce are o masa de 3.000 de ori mai mare…

- De ceva vreme oamenii cauta prin univers, in speranța ca vor gasi planete indepartate care ar putea gazdui viața. Oamenii de știința testeaza in Spania un astfel de satelit al Agentiei Spațiale Europene.

- O femeie din Bistrița-Nasaud și soțul ei, cetațean german, au fost ridicați de procurorii DIICOT dupa ce ar fi înființaț o cultura outdoor de cannabis. Procurorii au gasit 300 de pachete cu cannabis, etichetate necorespunzator ca produse naturiste, fiind atribuite unui producator cunoscut în…

- Agentia spatiala americana (NASA) a anuntat joi ca va trimite un robot spatial pe cea mai mare luna a lui Saturn, Titan, care împartaseste câteva caracteristici cu Terra si care ar putea ascunde secretele originile vietii pe planeta noastra, relateaza EFE.

- Vorbim astazi, in esenta, despre diferenta dintre conceptul de masa si cel de greutate. Acesti doi termeni au semnificatii diferite, dupa cum o sa vezi imediat. Dupa ce o sa intelegi diferenta dintre masa si greutate, o sa intelegi de ce greutatea ta este diferita pe planeta Marte de greutatea ta…

- "Mai usor este asa: cand nu e Soarele pe cer, este Jupiter", spun cei de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din Capitala. Astfel, Jupiter, Terra si Soarele vor fi pe aceeasi linie. Mai mult, doua zile mai tarziu, pe 12 iunie, Jupiter se va afla la cea mai mica distanta de Terra, la perigeu,…

- Pâna acum au fost descoperite tot felul de planete bizare cu proprietați fascinante, de la cele pline cu diamente pâna la cele care gazduiesc forme de viața. Acum, cercetatorii au descoperit o planeta care este mai neagra decât carbunele.

- O echipa de cercetatori din cadrul Universitatii Cambridge a descoperit cea mai mica stea masurata pâna în prezent. Ca sa-ți creezi o imagine, steaua este mai mica decât planeta Saturn.