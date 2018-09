Stiri pe aceeasi tema

- Lindsey Coubray, o britanica in varsta de 19 ani, este alergica la propriile lacrimi, din cauza unei probleme medicale rare. Pentru ea, orice contact cu apa este un coșmar. Lindsey Coubray sufera de urticarie aquagenica sau prurit aquagenic (aquagenic urticaria), un sindrom extrem de rar, din cauza…

- Solistul Carla’s Dreams a fost surprins alaturi de modelul Andra Mirona Axentoi, tanara despre care se spune ca ar avea o relație cu acesta. Cei doi s-au plimbat pe strada nestingheriți, reușind sa atraga atenția tuturor. Andrei Țaruș, solistul de la Carla’s Dreams, care a divorțat in urma cu zece luni,…

- Luna Noua va avea loc de aceasta data pe 9 septembrie. Specialiștii sunt de parere ca acum este momentul ideal pentru a scapa de probleme și a gasi soluții simple, pas cu pas. Septembrie se afla sub vibrația numarului 9.

- Oamenii de știința au descoperit o planeta singuratica, ce genereaza o puternica aurora boreala și care plutește prin spațiu la 20 de ani lumina de Terra. Studierea sa ar putea duce la descoperirea altor planete din afara sistemului nostru solar.

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai invidiate cupluri din showbiz. Recent, artistul a dezvaluit ca in relația lor nu curg tot timpul laptele și mierea, existand, normal, anumite certuri și schimburi de opinii. „Antonia este suma tuturor lucrurilor frumoase, despre care pot sa vorbesc…

- Pe 29 iunie, in cinematografele din tara a intrat documentarul „Chipuri, locuri”, in regia frantuzoaicei Agnes Varda. Recent, regizoarea a vorbit despre necesitatea introducerii in scoli a feminismului. Poreclita „bunica noului val francez”, Varda ramane un simbol al cinematografiei, fiind singura femeie…