- Am prezentat astazi, in fața reprezentanților Camerelor de Comerț din Abu Dhabi, oportunitațile de a investi in Romania, anunta Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Proiectele in parteneriat public privat au trezit cel mai mare interes, fie ca vorbim despre…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a fost de acord sa renunțe la o aberație din programul Start-Up Nation 2018, reclamata de consultanții pentru finanțari, vineri, la reuniune Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea IMM, dupa cum au relatat pentru StartupCafe.ro, participanți la discuții. Alte probleme…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Stefan Radu Oprea, a participat luni, 1 octombrie, la deschiderea anului universitar la Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti. Cu aceasta ocazia, ministru a anuntat demararea procedurilor pentru editia de anul acesta a programului Start Up Nation."Am…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a modificat schema de finanțare Start-Up Nation, ediția 2017, pe finalul perioadei de implementare, pentru decontarea unor cheltuieli, potrivit unui ordin de ministru publicat miercuri in Monitorul Oficial.

- Guvernul va da o noua ordonanța de urgența pentru ediția 2018 a programului Start-Up nation, prin care firmele noi vor putea obține ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare de la stat, a anunțat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, citat de Mediafax.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi, la un forum internațional de afaceri organizat la Parlament de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand un Guvern roman organizeaza un asemenea eveniment,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a anuntat, miercuri, la Ploiesti, ca 29 septembrie este ultima zi in care antreprenorii care au obtinut finantare prin programul Start Up Nation in editia din anul 2017 mai pot depune cererile de finantare si ca acest

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai Start Up Nation, ca acest program reprezinta ideea de renastere a spiritului antreprenorial in Romania. "Start Up Nation este incontestabil vedeta…