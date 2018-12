O noua ordonanta de urgenta a Guvernului pentru autoritatile locale

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta prin care creditele de angajament neutilizate in perioada 2017 - 2018, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2, pot fi folosite pana in 2020 pentru finantarea proiectelor de investitii, a declarat purtatorul de cuvant…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta prin care creditele de angajament neutilizate in perioada 2017 - 2018, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2, pot fi folosite pana in 2020 pentru finantarea proiectelor de investitii, a declarat purtatorul de cuvant…

- Termenul pana la care se face restituirea banilor donati pentru achizitionarea operei lui Constantin Brancusi „Cumintenia Pamantului” a fost prorogat pana la data de 31 decembrie 2019, printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata in sedinta de Guvern de ieri, la initiativa Ministerului Culturii si Identitatii…

- Cabinetul Dancila va aproba, in ședința solemna de joi, care incepe la ora 10.30, la Alba Iulia, o ordonanța de urgența privind implementarea programului guvernamental "gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar", a anunțat Executivul.De asemenea, pe ordinea de zi mai figureaza o…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, ca Executivul a decis ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in tara, sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare. "La propunerea MAI a fost adoptata o hotarare de Guvern ce…

- Guvernul a stabilit in sedinta de joi, 4 octombrie, printr-o hotarare, cuantumul pe hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta plata, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, platii pentru tinerii…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a pus in transparenta decizionala un proiect privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National…

- La referendumul pentru definirea familiei sunt așteptați toți romanii din țara sau strainatate. Potrivit actelor normative adoptate de Guvern, cetațenii care nu se afla in localitatea de domiciliu pot vota pe lista suplimentara, al carei model a fost aprobat recent, prin lege, special pentru referendum.…