Stiri pe aceeasi tema

- Telekom Romania lanseaza aplicația interactiva Storytime, pentru parinții care sunt departe de copii, dar care ințeleg ca beneficiile poveștilor citite pot conduce la evolutia emotionala, academica și creativa a copiilor. Storytime este o aplicație interactiva, prin intermediul careia orice parinte…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat ”Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile Pascale 2019” care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de informatii de interes pentru cele mai frecventate destinatii turistice din aceasta perioada, respectiv:…

- FC Barcelona este cea mai faultata echipa din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania si Franta - arata un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5 in...

- Jose Mourinho, 56 de ani, nu se intoarce la Madrid, dar va descoperi inca o țara ca antrenor, a cincea. Franța, dupa Portugalia, Anglia, Italia și Spania. Lusitanul e dorit la PSG, unde Thomas Tuchel ar putea fi demis. La Paris, iar e tensiune. Eliminarea din Liga nu-i mai lasa nicio șansa lui Thomas…

- CHIȘINAU, 24 feb - Sputnik. Acum câteva minute s-au deschis secțiile de votare. Acestea vor se vor închide la ora 21:00. În caz de necesitate, activitatea acestora poate fi prelungita cu maxim doua ore. © Sputnik / Miroslav Rotari Exista oare viața dupa alegeri in Moldova Astazi,…

- Jose Mourinho (56 de ani) s-a desparțit de Manchester United in luna decembrie a anului trecut, insa portughezul susține ca ar putea reveni in fotbal la o echipa din Ligue I, potrivit Mediafax.Citește și: Ivan Rakitic ar putea pleca de la Barcelona: Inter Milano se intereseaza de el Tehnicianul…

- Ovidiu Hategan si Istvan Kovacs, cei mai bine vazuti arbitri romani la UEFA, nu vor mai arbitra in acest sezon din Champions League! Hategan a avut parte de meciuri tari in toamna, cand a fost la centru pentru socurile Barcelona - Inter si Juventus - Manchester United in doua etape consecutive din…

- Cluburile din cele cinci campionate mari de fotbal ale Europei au cheltuit 570 milioane de euro (642,8 milioane de dolari) pe transferuri in ultimul mercato de iarna, a anuntat joi FIFA, citata de AFP. Cluburile din aceste campionate, Germania, Anglia, Spania, Franta si Italia, reprezinta…