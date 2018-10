Stiri pe aceeasi tema

- Pe ultimul etaj al tortului sunt pictate doua personaje de poveste, un print si o printesa, care contureaza aspectul de regalitate al evenimentului. Mirii au apelat la un atelier de cofetarie couture specializat in torturi și prajituri cu design unicat. Mai mult, atelierul este cel care a adus in…

- Lordul Ivar Mountbatten (55 de ani), unul dintre verii Reginei Elisabeta a II-a, s-a insurat cu partenerul sau de viata, marcand o premiera in istoria familiei regale britanice – prima casatorie a unui cuplu gay.

- Nu a mai ramas mult pana se va casatori, insa Printesa Eugenie pare ca este mai mult cu gandul la indatoririle regale, decat la propria nunta. Chiar daca pe 12 octombrie va merge la altar cu alesul sau, Jack Brooksbank, nepoata Reginei Elisabeta a II-a a fost plecata recent din Marea Britanie si a lasat…

- Privirile li s-au intesectat, pentru prima data, la un eveniment regal. Ea, sange albastru, el, moștenitor la tron. Numele mici, Ana și Mihai. Regina Ana ar fi implinit, pe 18 septembrie, 95 de ani. A fost cea care i-a stat alaturi Regelui Mihai, "ultimul rege al Romaniei". Povestea lor de dragoste…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatorește cu Alina Binder in 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Cei doi vor pleca de la biserica in caleașca, așa cum s-a intamplat in urma cu zeci de ani, la nunta principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand,…

- O noua nunta regala in Anglia. Iata cine se marita! Nici nu s-au incheiat bine ecourile nuntii Printului Harry cu Meghan Markle ca deja au inceput pregatirile intense pentru un nou eveniment major din familia regala britanica. Verisoara Printului Harry, Printesa Eugenie, fiica Ducelui de York, se va…

- Prințesa Eugenie a Marii Britanii ia modelul lui Harry și invita la nunta sa, care va avea loc pe 12 octombrie la Palatul Windsor, 1.200 de persoane din popor. Eugenie, verișoara prinților Harry și William, se va casatori toamna aceasta cu Jack Brooksbank, a anunțat Palatul Buckingham. Eugenie, in varsta…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii va calca pe urmele varului ei, printul Harry, si va invita 1.200 de membri din randul publicului la nunta ei care va avea loc la castelul Windsor, in aceasta toamna, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, citat de Reuters. Eugenie (28 de ani), fiica…