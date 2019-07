O nouă navă cu zeci de migranţi sfidează interdicția lui Salvini şi acostează pe insula Lampedusa O nava italiana de salvare având la bord peste 40 de migranti a ajuns sâmbata pe insula Lampedusa, ignorând astfel interdicția autoritatilor si fortând o noua ciocnire cu ministrul de interne Matteo Salvini.



Potrivit Euronews, nava Alex de la organizația Mediterranea a ajuns în Lampedusa sâmbata dupa-amiaza, dar migranții nu au primit imediat permisiune pentru debarcare. "Traim o situație suprarealista și este inutil de crud sa prelungim așteptarea", au scris pe Twitter reprezentanții organizației caritabile care i-a adus pe migranți.



Mateo… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O nava operata de un ONG german a anuntat vineri ca a salvat 65 de oameni de pe o ambarcatiune pneumatica in largul Libiei, provocand preocupari privind iminenta unei noi dispute in Europa privind migrantii care traverseaza Mediterana, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.ONG-ul Sea-Eye, cu…

- Anuntul privind acest nou grup de migranti survine la o saptamana dupa ce nava Sea-Watch, apartinand tot unui ONG german, a debarcat 40 de migranti pe insula italiana Lampedusa dupa ce comandantul acestei nave, Carola Rackete, a sfidat interdictia data de guvernul italian si a fortat intrarea in…

- Salvini, care este de asemenea ministru de interne si lider al Ligii (extrema dreapta), a semnat joi un decret prin care ordona fortelor de ordine italiene sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitul acestei nave, Sea-Watch 3, in apele teritoriale italiene.Matteo…

- Salvini, care este si ministru de interne si sef al Ligii (extrema dreapta), a criticat anterior refuzul navei de a face cale intoarsa catre Tripoli, in pofida acordului dat de catre autoritatile libiene. ''Nava avea 'unda verde' pentru a debarca. Atitudinea organizatiei Sea-Watch seamana cu o adevarata…

- ​Cancelarul german, Angela Merkel, și-a exprimat sprijinul pentru noul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, învestit în functie luni, scrie Evropeiska Pravda, citata de Rador. "Germania va continua sa sprijine în mod activ Ucraina în ceea ce priveste implementarea…

- Ramon Rangel, care se prezinta drept un general din cadrul aviatiei venzuelene, a denuntat duminica faptul ca Guvernul lui Maduro este controlat de ”dictatura comunista” din Cuba - unul dintre aliatii liderului socialist, alaturi de China si Rusia.”Trebuie sa gasim un mijloc de a ne debarasa…

- Migrantii salvati pe 3 aprilie in apropierea tarmului Libiei de nava folosita de organizatia neguvernamentala germana Sea-Eye vor fi debarcati in Malta, apoi transferati in Franta, Germania, Luxemburg si Portugalia. Niciunul nu va ramane in Malta, a precizat un diplomat maltez.Comunicatul…