- Ministrul italian de interne Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta) a reafirmat joi ca porturile italiene raman inchise pentru navele organizatiilor neguvernamentale care salveaza migranti, in timp ce una dintre acestea pare sa se apropie de Sicilia, potrivit AFP. 'A nu stiu cata provocare…

- O tragedie. La bordul acelei salupe care a naufragiat vineri dimineata la 45 de mile de la Tripoli se aflau 120 de persoane. Care se pare ca ar fi ramas fara ajutor în mare timp de peste trei ore înainte de interventia unui avion al Marinei militare italiene. Dramatica relatarea facuta reprezentantilor…

- Germania ia in considerare sa blocheze folosirea produselor Huawei pentru viitoarea tehnologie 5G, scrie BBC, relateaza News.ro.Mai multe tari s-au impotrivit implicarii Huawei in retelele 5G din cauza ingrijorarilor privind securitatea. Compania chineza Huawei, unul dintre cei mai…

- Malta l-a acuzat joi pe Matteo Salvini, vicepremierul Italiei, ca a lansat „acuzatii nefondate” atunci cand a afirmat despre tara ca si-a incalcat promisiunile de la a primi migrantii din Marea Mediterana, scrie Reuters, potrivit News.ro.Salvini, care este si ministru de Interne si liderul…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat vineri ca inchiderea stadioanelor si interdictia fanilor la meciurile din deplasare este un raspuns gresit la violenta din fotbal, relateaza EFE. Salvini a facut aceste declaratii la o zi dupa decesul unui suporter, survenit in spital din cauza…

- Porturile italiene vor fi inchise pentru cei circa 310 de migranti salvati in Marea Mediterana de organizatia non-guvernamentala spaniola Proactiva Open Arms, a declarat sambata ministrul italian de interne Matteo Salvini, dupa o prima respingere a acestora de catre autoritatile malteze, informeaza…

- Ce putin 12 persoane au murit din cauza vremii severe in Sicilia, numarul victimelor in intreaga tara ajungand la 29 de persoane, au anuntat, duminica, oficialii, citati de Reuters si AFP.Alunecarile de teren si inundatiile au provocat moartea a 12 persoane in regiunea Palermo, este cifra…