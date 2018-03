Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toti oamenii au fobii, insa daca auzi de tipul fobiilor cum ar fi frica de serpi, de locuri inguste sau de insecte, nu ti se pare nimic ciudat. Multi oameni se regasesc in aceasta categorie.

- Rasturnare de situație intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din showbizz. Confruntarea in instanța dintre fosta iubita a lui Nicolae Guța și ”Regele manelelor” s-a incheiat. De data aceasta cu 0-0 pentru combatanți! Sau, poate, 1-0 pentru Narcisa, dar in afara terenului de joc! CANCAN.ro, site-ul…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA - anunta luni, intr-un comunicat, ca produsul „Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth 500 g comercializat de Lidl are salmonella”, astfel ca a fost retras preventiv de pe piata.

- Sunt medici la Terapie Intensiva, iar fiecare zi de munca este ca un razboi. „Infruntam zilnic moartea. De aici poate ca iese unul din zece pacienți și atunci ne bucuram și suntem atat de fericiți de parca am salvat o suta de oameni, nu unul”. Așa descrie, cu emoție, medicul Lavinia Trache, starile…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa anunta ca in Parlamentul European a fost votat Raportul referitor la propunerea de Directiva a Consiliului privind o baza fiscala comuna a societatilor. Directiva vizeaza stabilirea unui set unic de norme de calculare a bazei fiscale a societatilor pe piata interna a UE.…

- Binecunoscutul cantareț de muzica ușoara Catalin Crișan s-a luptat și el cu kilogramele in plus, insa a avut o ambiție ieșita din comun și a reușit sa scape de surplusul de grasime cu un regim special. Catalin Crișan, care in prezent este profesor la propria școala , este unul dintre cantareții din…

- Acea gaura prezenta deasupra urechii nu e intotdeauna vizibila. Chit ca un numar mic de oameni prezinta la nastere acel semn, situat chiar deasupra urechii, nu foarte multa lume stie ce semnifica defectul. Totusi, explicatia e una uimitoare si a fost oferita recent de catre sepcialisti. Ai gaura deasupra…

- Regimul termic va fi oscilant pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (12 – 25 martie), la nivelul intregii tari, caracterizat de perioade cu temperaturi maxime cuprinse intre 10 si 18 grade Celsius, dar si intervale cu precipitatii insemnate cantitativ pe arii extinse, releva prognoza Administratiei…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Anchetatorii britanici sunt aproape sa afle ce a cauzat otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și fiicei sale in Marea Britanie, dar acest lucru nu inseamna ca ei au o idee despre cine a facut-o, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. „Cu toate acestea, este clar ca cea mai populara…

- Ștefan Roman este criminalul barmaniței din Satu Mare. Barbatul in varsta de 38 de ani care i-a luat viața femeii de 43 de ani avusese probleme cu legea și in trecut. Ștefan Roman, 38 de ani, din localitatea Lazuri, este criminalul barmaniței din Satu Mare, el lucrand de-a lungul timpului, in mai multe…

- Astazi se implinesc 29 de ani de la sinuciderea pictorului si sculptorului brasovean Liviu Cornel Babes, care si-a dat foc pe partia Bradul din Poiana Brasov pentru a protesta fata de regimul ceausist, scrie George Simion pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat miercuri ca institutiile afectate au luat masurile necesare pentru protectia datelor si anchetarea incidentului. "Atacul a fost izolat si a controlat in cadrul administratiei federale" responsabile de retelele informatice guvernamentale,…

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018 BERBEC Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce…

- La data de 23 februarie a.c. ora 2035 poliiti din cadrul Biroului Ordine Public lau depistat în trafic pe strada Caraiman din municipiu pe un brilean în vârst de 31 de ani în timp ce conducea un autoturism având dreptul de a conduce suspendat din data de 10.12.2017. În…

- Romania va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 pana in 2024 a termenului pana la care termocentralele pe carbune se pot conforma noilor cerinte europene de mediu, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan. "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri…

- In mijlocul țarii, in Alba – un judet care se confrunta cu depopularea si saracia – o comuna are o absorție record a fondurilor europene: 16 milioane de euro in ultimii 10 ani. Ciugudul gazduiește cel mai mare teren de golf din Romania, are eoliana, gunoi selectat ca-n Occident și planuri pentru o mașina…

- Luptatorii kurzi din nord-vestul Siriei au anuntat duminica faptul ca au ajuns la un acord cu guvernul sirian pentru trimiterea unui contingent de militari in provincia nordica Afrin, cu obiectivul de a respinge o ofensiva militara a Turciei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Romania are pentru 2017 cea mai mare crestere economica din Europa: 7 la suta. Insa ultimele evolutii sunt sub asteptari. Si avem toate semnele ca petrecerea s-a cam terminat, comenteaza „Business Club”.

- Regimul de la Damasc a anuntat ca fortele sale armate au "respins" incursiunile unor aeronave de supraveghere israeliene care au patruns in spatiul aerian din sudul Siriei, la cateva zile dupa ce un avion israelian a fost doborat in cursul unui raid in aceasta tara, informeaza site-ul postului France…

- O familie de romani, stabilita in Occident, este gata sa revin in tara natala, dupa ce s-a confruntat cu o situatie stanjenitore. La scoala, copiiilor le-a fost explicat cum vin bebelusii pe lume. Desenul explicit cu care au ajuns acasa i-ascos din minti pe parintii.

- Regimul comunist s-a straduit sa ștearga cat mai mult marturiile Romaniei capitaliste. De aceea orașele au fost epurate de numele de strazi fara “origine sanatoasa”, care evocau regimul burghezo-moșieresc și capitalismul putred. Arterele bucureștene au primit nume proaspete, muncitorești precum: Turnatorilor,…

- „Regele” trage un semnal de alarma si spune ca fara investitii serioase la nivelul copiilor si juniorilor, fotbalul nostru va muri. Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor recunoaste ca la finalul acestui sezon va parasi Romania pentru a prelua fraiele unei alte echipe din Occident. Gheorghe Hagi…

- Primul Virgin Marathon de șapte ore on air reunește atat unii dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicala romaneasca cat și vloggeri sau oameni cool din online-ul romanesc. Ce inseamna de fapt Maratonul lui Niculae? Ei bine… inseamna testarea limitelor pentru colegul nostru, care trebuie…

- Regimul de inaltime propus pentru cladire consta in doua niveluri in subteran, parter si cinci etaje la o inaltime maxima de 25 metri. Finantarea este asigurata, in principal, prin fonduri europene si cofinantarea din partea guvernului, la care se vor adauga sume rambursabile atrase de la institutii…

- Gica Hagi, considerat cel mai bun fotbalist roman al tuturor timpurilor, sarbatoreste luni implinirea a 53 de ani. "Regele" a povestit, pe litere, ce reprezinta numele sau si a dezvaluit ca va scoate si o carte. Hagi e sinonim cu performanta. A castigat trofee atat ca jucator,…

- Cand incep ploile si ninsorile / PROGNOZA METEO pentru sfarsitul saptamanii Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei. Vineri…

- Liniile din palma difera de la om la om. Unii pot avea liniile mai proeminente, alții le au extrem de fine incat abia se vad. Cu cat este mai proeminenta linia, cu atat destinul tau este mai cert și inseamna ca ai o cale care ți-a fost predestinata.

- Evita sa incepi dieta brusc! Dieta DASH, promovata de Institutul National de Sanatate din SUA, este utila pentru a preveni si a controla hipertensiunea arteriala. Este, de asemenea, recomandata de reprezentantii Departamentului American pentru Agricultura. Daca vrei sa o urmezi, nu o incepe…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta in urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Intrebat inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei Europene si faptul ca oficialii…

- Scriitorul Stelian Tanase a declarat pentru News.ro ca s-a bucurat de prietenia lui Neagu Djuvara, caracterizandu-l „un om cu o existenta aventuroasa, senin, echilibrat, cu un impact intelectual aproape miraculos in randul tinerilor”. „Neagu Djuvara era respectat. Provenea dintr-o familie veche.…

- Rusia a inceput o ofensiva diplomatica in ceea ce priveste conflictele inghetate, iar Transnistria este "testul rusesc al binomului Plahotniuc-Dodon", spune Dan Dungaciu, pentru ziare.com, subliniind totodata ca "pentru Romania, transnistrizarea R.

- Dinamo se afla pana pe 26 ianuarie in cantonament in Limassol (Cipru), acolo unde pregatește cele patru etape ramase din sezonul regular. Jucatorii dinamoviști au acuzat in toate aceste zile de cantonament duritatea ședințelor de pregatire, mai tot timpul fiind la marginea terenului fotbaliști care…

- Ieri, 17 ianuarie, politistii maramureseni au pus in aplicare patru mandate de executare a pedepsei inchisorii. Cele patru persoane incarcerate ieri au fost condamnate la executarea unor pedepse privative de libertate pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Politistii…

- Un plin de benzina este mai scump cu 32 de lei fața de luna august, in vreme ce un plin de motorina costa mai mult cu 38 de lei, releva o analiza Libertatea. Procentual, benzina s-a scumpit cu 17%, iar motorina cu 20,5%. Ultimile scumpiri vin dupa ce țițeiul a atins pragul psihologic de 70 de dolari…

- "Universul comunica cu noi prin cifre. Și in telefon poți sa ai, 11 și 22 care se repeta. Universul acesta vine și tot ce inseamna vibrație se manifesta prin cifre. Sunt oameni care au un ton mult mai ridicat și ai impresia ca ați sparge timpanul. Eu de mic ma joc cu cifrele de la mașina, fara sa…

- Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, dar precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente...

- La inceputul saptamanii, președintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, intr-o vizita de relansare a relațiilor dupa schimburi de declarații nu tocmai magulitoare intre Paris și Ankara.

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Cantareața Oana Radu nu a avut deloc o copilarie fericita. A fost parasita de tatal ei cand avea numai trei saptamani. Oana Radu, care iși intreține singura familia , a fost invitata la emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, unde a oferit detalii despre copilaria sa. Ea a marturisit ca a fost parasita…

- Obsesia nationala “te trage curentul” nu e chiar un mit. O serie de neplaceri pot aparea din acest motiv, de la dureri de cap, dinti si ureche, pana la dureri musculare, lombare si junghi intercostal extrem de dureros. Exagerat este insa sa crezi ca aceasta este singura cauza a...

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali nu au fost…

- Deputata Aida Caruceru, unul dintre parlamentarii PSD despre care s-a susținut ca a semnat controversata inițiativa privind abuzul in serviciu a deputatului Catalin Radulescu, a spus ca-și retrage semnatura și ca nu va susține demersul.

- In cadrul activitatilor desfasurate de jandarmii bihoreni pentru prevenirea producerii unor evenimente negative pe fondul nerespectarii prevederilor legale privind regimul materiilor explozive a fost identificat un barbat de 30 de ani din Oradea care deținea in vederea comercializarii un numar de 23.420 de…

- CHIȘINAU, 26 dec — Sputnik, Octavian Racu. În anul 1986, la Chișinau aparea primul computer de producție locala, care reușise sa devina cel mai performant model din URSS și chiar concura cu cele din Occident. Era vorba de Vector-06C, construit de doi tineri ingineri —…