Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) planuieste introducerea cursurilor de educatie financiara in curricula scolara incepand cu clasele primare, avand in vedere ca debutul precoce al educatiei financiare joaca un rol important in creionarea viitorului consumator al produselor financiare,…

- Leonardo Badea precizeaza ca instituția pe care o conduce „pune accentul pe monitorizarea dezvoltarii FinTech, evaluarea eventualelor riscuri și identificarea de potențiale acțiuni, dar și a masurilor necesare pentru prevenirea/diminuarea acestora, toate acestea pentru a se asigura ca exista beneficii…

- ASF a lansat un hub pentru inovații in domeniul asigurarilor In acest sens, la nivelul Autoritații, a fost deja lansat hubul pentru inovații in domeniul asigurarilor, InsurTECH HUB, prin care se urmarește incurajarea tehnologiilor inovatoare in favoarea consumatorilor, a dezvoltarii mijloacelor de reglementare…

- Dezvoltarea durabila a pietelor financiare este un aspect foarte important pentru Romania pe termen lung, iar misiunea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) este de a asigura stabilitatea si buna functionare a pietelor de asigurari, pensii private si de capital din Romania, a declarat presedintele…

- „Misiunea ASF este de a asigura stabilitatea si buna functionare a pietelor de asigurari, pensii private si de capital din Romania, fara a uita caracterul european al acestor piete si implicatiile care vin odata cu afilierea noastra la UE”, a declarat, joi, Leonardo BADEA, Presedintele Autoritatii de…

- ”Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a organizat, in perioada 25 -31 martie 2019, cu ocazia Global Money Week (GMW), o serie de actiuni si de evenimente destinate imbunatatirii gradului de educatie financiara la nivelul populatiei, inclusiv la nivelul elevilor si tinerilor. Read More...

- Educatia financiara reprezinta o prioritate strategica pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si o componenta importanta a proiectului de dezvoltare a pietelor financiare non-bancare asumat de noi, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Leonardo Badea, presedintele ASF. 'Autoritatea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) are datoria de a se implica in tot ce inseamna activitate de educatie, deoarece educatia timpurie formeaza consumatorii si ii pozitioneaza pe un palier de egalitate cu furnizorii de servicii financiare, a declarat luni Gabriel Constantin, directorul de cabinet…