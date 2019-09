Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen construiește o fabrica gigant de baterii in Germania, dupa un acord cu compania suedeza Northvolt. Constructorul german se implica in „cea mai mare ofensiva electrica din industria auto din intreaga lume” și intenționeaza sa-și asigure sursele de energie pentru producerea modelelor electrice,…

- Ford a prezentat primele imagini și informații tehnice despre noul SUV Puma produs la uzina de la Craiova in cadrul unui eveniment media care a avut loc la sfarșitul lunii iunie. Totuși, la vremea respectiva, constructorul american a prezentat doar echiparea ST-Line a noului model. Ford a anunțat insa…

- Dacia Duster este la un pas de a deveni in 2019 cel mai bine vandut SUV mic la nivel european dupa ce a incheiat primul semestru cu un avans de 17% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care Renault Captur, ocupantul locului intai, a stagnat in aceeasi perioada. Ford EcoSport,…

- Noul SUV Ford Puma va fi disponibil pe piața din Europa pana la sfarșitul acestui an, iar producția va incepe la uzina de la Craiova in toamna. Ford Puma beneficiaza de un design modern și este echipat cu o serie de tehnologii de ultima generație, motiv pentru care se anticipeaza ca va genera vanzari…

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia intr-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea rezultatelor financiare, in 29 iulie, cand a precizat ca spre sfarsitul lunii septembrie si dupa Craciun ar putea fi redus numarul locurilor de munca la operatorul aerian irlandez.Conform…

- Grupul Nissan intentioneaza sa renunte la circa 10.000 de angajati in urmatorii ani, mai mult decat dublu fata de cat anuntase initial, relateaza agentia EFE, citand presa locala, informeaza AGERPRES . Agentia de stiri Kyodo si postul public NHK, citand surse din companie si din industrie, au informat…

- Grupul Nissan intentioneaza sa renunte la circa 10.000 de angajati in urmatorii ani, mai mult decat dublu fata de cat anuntase initial. In luna mai a anuntat intentia de a renunta la aproximativ 4.800 de salariati. Aceste planuri incearca sa imbunatateasca eficienta fortei de munca, informeaza Agerpres,…

- Ford Puma va fi un vehicul 100% fabricat in Romania. Acesta se va produce la Craiova, in acelasi timp cu primul SUV introdus de Ford in fabricatie la Craiova, EcoSport, scrie Gazeta de Sud. Compania nu a dat detalii despre viitoarea productie concomitenta si nici despre volumul de productie sau despre…