O noua masina electrica poate fi comandata in Romania. MINI Cooper SE costa de la 33.000 euro

- Ati cumparat o masina second hand din strainatate si vreti sa o inmatriculati in Romania? Inarmati-va cu rabdare, caci aveti mai multi pasi de parcurs si o multitudine de documente de obtinut pana sa va urcati la volanul autoturismului.

- Vanzarile de mașini electrice au crescut in mod spectaculos in Romania in acest an datorita succesului major inregistrat de programul Rabla Plus. Datele oficiale publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca in țara noastra au fost comercializate in total 557…

- Prin programul „Rabla Plus”, romanii pot beneficia de un ecotichet in valoare de 45.000 lei. Suma nu trebuie sa reprezinte, insa, mai mult de 50 la suta din prețul de comercializare a unui autovehicul nou, pur electric. In cazul cumpararii unei mașini noi, electrice, plug-in, cu sursa de alimentare…

- Corina Popescu, Directorul General al Electrica SA, și Adrian Tanase, Directorul General al BVB, au deschis, astazi, ședința de tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB), cu ocazia aniversarii a cinci ani de la listarea companiei, cea mai mare din istoria pieței de capital din Romania și, totodata,…

- ​Cum pleci în concediu când ai o mașina electrica? E o întrebare pe care o primesc des de când am trecut la electromobilitate, iar aceasta va fi prima vara în care gasesc o soluție, nu doar un raspuns. Cele mai bune trei variante care îmi vin în minte sunt:…

- Dacia are un ritm alert de implementare a noile motoare TCe. Dupa Duster si Lodgy a venit randul modelului Dokker sa primeasca noul propulsor pe benzina TCe dezvoltat de Alianța Renault-Nissan impreuna cu partenerii de la Daimler. Dacia Dokker primeste motorul pe benzina de 1,3 litri TCe in doua versiuni…

- Vanzarile de mașini electrice au crescut semnificativ in luna aprilie pe piața din Romania, imediat dupa startul programului Rabla Plus, prin care clienții primesc un bonus de 45.000 de lei (aproape 10.000 de euro) fara sa fie nevoiți sa caseze o mașina veche. Principalul caștigator al programului Rabla…