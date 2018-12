Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, miercuri seara, in semifinalele Campionatului European din Franta, performanta care ii aduce si ”biletul” pentru Campionatul Mondial din 2019, fara a mai fi nevoie sa joace faza eliminatorie din play-off, transmite news.ro.Tricolorele…

- Andreea Cristina Bolbea, model si bloggerita in varsta de 30 de ani nascuta in Romania, care se mandreste cu aproape 1,2 milioane de fani pe Instagram, a devenit faimoasa pe retelele sociale in 2012. De atunci, a avut contracte cu branduri precum Coca Cola si Sephora, a pozat pentru Sports Illustrated…

- Premierul Bulgariei, Boyko Borissov, a declarat, vineri, in urma discutiilor din intalnirea cvadrilatera Romania - Grecia- Bulgaria- Serbia, ca cele patru state iau in calcul posibilitatea depunerii unei candidaturi comune pentru gazduirea editiei din 2030 a Cupei Mondiale de fotbal, informeaza Reuters.…

- Politia din New York (NYPD) investigheaza prezenta unui pachet suspect descoperit joi in Manhattan si care se pare ca a fost trimis actorului american Robert de Niro, dupa o serie de tentative de atacuri cu dispozitive explozive care au vizat democrati importanti si critici ai presedintelui american…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat, luni, ca liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, va intreprinde curand o vizita in Rusia, iar presedintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord. Moon Jae-In a facut aceste declaratii in cursul unei reuniuni a Cabinetului sud-coreean,…