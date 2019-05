Devenit un fel de legenda urbana, metroul din Drumul Taberei ar putea deveni realitate in luna cadourilor. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a spus ca inaugurarea va fi facuta in decembrie anul acesta si chiar i-a invitat pe jurnalisti sa vada stadiul lucrarilor. Metroul din Drumul Taberei ar fi trebuit sa fie gata inca din 2015. „Il finalizam, așa cum am spus, la sfarșitul anului, in decembrie 2019, vom circula cu metroul”, a spus Razvan Cuc. Lucrarile la metroul din Drumul Taberei au inceput in 2011 și trebuiau finalizate in 2015. In ultimii 4 ani, constructorul s-a trezit cu tot felul…