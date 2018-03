Stiri pe aceeasi tema

- DNA primește o noua lovitura, la Curtea de Apel Brașov. Judecatorii au decis, vineri, restituirea cauzei și eliminarea mai multor probe obținute ilegal, in dosarul fostului președinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu, trimis in judecata pentru presupuse infracțiuni de luare de mita…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…

- Instanța suprema a stabilit, miercuri, ca toți avocații celor din dosarul „Gala Bute” sa fie prezenți la termenul din 13 aprilie din acest caz. Judecatorii au cerut avocaților sa fie pregatiți pentru susținerea pledoariilor finale in acest proces. Tot atunci judecatorii au stabilit sa-i audieze pe inculpații…

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul de martor cu identitate protejata intr-un dosar in care este judecat Sebastian Ghita.…

- Dosarul afacerilor controversate instrumentate de Sorin Ovidiu Vantu a fost transat de magistrati! Curtea de Apel a decis obligarea la plata unor despagubiri fabuloase si la executarea de ani grei de inchisoare pentru mai multi fosti asociati ai celebrului om de afaceri.Citeste si: Guvernul…

- Cantautorul Mircea Rusu Band, primar al comunei Band, care intre timp si-a schimbat numele in Rus, alaturi de omul de afaceri Iulian Trofin, vor fi judecati pe fond intr-un dosar de coruptie, ce priveste infractiunile de luare de mita, spalare de bani si dare de mita.Curtea de Apel Targu Mures…

- Un barbat din județul Brașov a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu suspendare, cu termen de incercare de doi ani, pentru o fapta de ultraj comisa in urma cu aproape doi ani. In luna noiembrie 2016, barbatul a fost oprit de politistii din Sacele, in timp ce transporta lemne cu o caruta,…

- Completul de cinci judecatori de la ICCJ care a dezbatut apelurile din dosarul de corupție a fostului șef al CJ Prahova, Mircea Cosma, și al fiului acestuia, Vlad, este așteptat sa stabileasca decizia definitiva in acest caz. Judecatorii sun la a doua aminare de pronunțare in acest caz dupa ce in 19…

- Actualizare: Nușa Chiriac și Adrian Balanescu au fost preluați de echipaje de poliție de la domiciliu pentru a fi conduși la penitenciar in jurul orei 22.00. Știre inițiala: Elena Nusa Chiriac, administratorul Turoag SA si fost consilier local la Primaria Roman, si Adrian Dorin Balanescu, fostul director…

- Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galati au respins, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate, in dosarul in care Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, si Vasile Costea, administrator al unei societati…

- Curtea de Apel București a respins definitiv apelul USR privind procesul in urma caruia s-a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale.

- Tribunalul Iasi a decis, miercuri, ca un adolescentul din Iasi care era judecat pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de droguri sa fie obligat sa mearga inapoi la scoala. "Instanta a dispus aplicarea, in cazul inculpatului minor Gabriel P., a masurii educativa a asistarii…

- Instanta decide redeschiderea unei anchete care il vizeaza pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. Curtea suprema le cere procurorilor sa il audieze pe fostul lider politic.Un fost angajat al Ministerului de Interne i-a facut lui Orea plangere penala pentru abuz in serviciu, acuzandu-l…

- 225 de ani de inchisoare este pedeapsa record pe care a primit-o Ovidiu Rusu, un barbat din Radauți, acuzat de escrocherii, dupa ce i-au fost contopite mai multe mai multe condamnari. Chiar din celula penitenciarului, individul a reușit sa obțina bani de la mai multe persoane, pe care le-a pacalit,…

- Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 pentru mai multe infractiuni. Matei Vintila este urmarit penal pentru infracțiunea de inșelaciune. In plus, in dosarul fostului senator de Valcea se cerceteaza și alte fapte penale: fals in…

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, si Razvan Dimoftache au fost condamnati, in prima instanta, la Curtea de Apel Constanta va merge catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Si asta pentru ca pedepsele aplicate de instanta…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, judecat pentru mai multe fapte de coruptie. Cererea a fost acceptata, scrie ziare.com. Magistratul a facut aceasta cerere…

- Verdict definitiv in apelul dosarului in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost obligat, in prima instanta, sa achite Consiliului Judetean Constanta suma de 401.700 de lei. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au mentinut decizia Tribunalului…

- Cele mai lungi zile pentru fostul primar Constantin Boscodeala. Completul de la Tribunalului Dambovița care judeca dosarul Orizont nu a decis asupra unui prim verdict in cauza. Instanța a decis astazi amanarea pronunțarii pentru data de 7 martie. Este a treia amanare data de judecatori. Articolul Ce…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au luat o noua decizie in dosarul in care Lidia Sandu director administrativ, Victoria Acsan casiera si Julieta Duma sef depozit, toate foste angajate ale Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol, au fost condamnate, in prima instanta, la inchisoare…

- Instanța suprema a finalizat ascultarea pledoariilor finale in dosarul de mare corupție al fostului deputat Viorel Hrebenciuc, in care mai sunt judecați fostul deputat Ioan Adam, fostul ministru al Justiției Tudor Chiuariu, legat de retrocedarea a 43.000 de hectare de padure lui Gheorghe Paltin Sturdza.…

- Raportul Curții de Conturi a Romaniei, dat publicitații recent, evidențiaza cateva aspecte incredibile descoperite la SC Electrificare CFR SA, societate care a fost condusa pana in urma cu vreo doua saptamani de catre Ion Gavrila (foto), promovat de curand, “de cineva de sus”, pe functia de director…

- Frații Victor și Ioan Becali ar putea petrece numai cateva luni in spatele gratiilor dupa condamnarea definitiva la pedepse de 5,8 ani și 7,4 ani in dosarul de luare de mita al fostei judecatoare Terceanu, dupa ce aceștia au executat o mare parte din aceste perioade datorita condamnarii și in dosarul…

- Judecatorii ICCJ l-au audiat, luni, pe Mircea Cosma, fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Prahova, și au ascultat pledoariile finale in dosarul in care Cosma senior dar și fiul acestuia, Vlad, au fost condamnați de prima instanța de judecata la opt, respectiv, cinci ani de inchisoare cu executare.…

- Fostul sef al Consiliului Judetean (CJ), Mircea Cosma, a fost audiat de Completul de 5 judecatori al Instantei supreme in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare, alaturi de fiul sau, Vlad Cosma, care a primit 5 ani de inchisoare, in dosarul de coruptie privind atribuirea unor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. Reamintim ca Liviu Dragnea este urmarit penal in acest dosar pentru constituire de grup infractional,…

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Sentinta definitiva perfecta pentru unul dintre membrii clanului Corduneanu, Petronel. Acesta a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel intr-un dosar de crima organizata, cu toate ca, in prima instanta, primise 14 ani de inchisoare cu executare . (VEZI SI: Lovitura pentru clanul Cordunenilor! Unul…

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat in urmarire de IPJ Cluj, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu si trebuia sa fie depus la Penitenciarul Gherla. Ioan Bene este rezident in…

- Pe rolul Tribunalului Prahova, la sectia Penala, se afla un dosar atat de voluminos incat are nevoie de o incapere intreaga pentru a fi depozitat si de un camion pentru a fi deplasat de la registratura la instanta. Dosarul cuprinde peste o mie cinci sute de volume, in care se afla documente necesare…

- Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares și interlopului Eduard Palincas, ambii condamnați de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentința care fusese atacata și de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande. Astfel,…

- Doi brașoveni și-au primit pedeapsa definitiva pentru tentativa de omor, dupa ce unul din ei și-a injunghiat soția, iar celalalt si-a injunghiat amicul de pahar. In primul caz, brașoveanul care in luna august a anului trecut și-a injunghiat soția cu un cuțit de bucatarie, a fost condamnat definitiv…

- Gigi Becali a primit o lovitura in procesul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii "Steaua". Tribunalul Bucuresti a respins o cale de aparare a FCSB in acest dosar. Decizia in acest dosar urmeaza sa se dea pe 7 martie, insa nu va fi definitiva, putand fi…

- Dosarul accidentului rutier inregistrat pe data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit, va merge spre solutionare la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca decizia Judecatoriei Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei in prima instanta, a fost contestata. Oricare…

- Curtea de Apel Bacau a decis, luni, admiterea contestatiei facute de DNA, dispunand arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de trafic de influenta. Instanta de fond a decis, initial, plasarea lui Ionel Arsene…

- Invinuitii in dosarul "La Soacra" au primit pedepse mai dure. Judecatorii de la Curtea de Apel au decis ca funcționarul responsabil de apararea impotriva incendiilor isi va petrece urmatorii 7 ani dupa gratii, si nu 6 ani asa cum a anuntat prima instanta.

- Tribunalul Prahova a prelungit, joi, cu inca 60 de zile, interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmelor Asesoft International SA si Teamnet International SA, controlate de fostul deputat Sebastian Ghita.Instanta a admis propunerea formulata de DNA Ploiesti si a dispus…

- Curtea de Apel Brasov a constatat neregularitatea rechizitoriului DNA privind descrierea faptelor retinute in sarcina lui Cancescu. Instanta a dispus excluderea mai multor probe care au fost administrate pe langa lege. DNA a pus la dosarul lui Cancescu zeci de declaratii de martor si suspect din alte…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- Schimbare radicala de situatie in dosarul "Dan Condrea". La aproape doi ani de la tragica moarte a patronului de la Hexi Pharma au ramas multe semne de intrebare si multe milioane de euro pe care se bat fostele sotii.Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT in scandalul declansat de atacul…

- Un tulcean a scapat de pușcarie in urma apelului, dupa ce a omorat cu o sabie cainele unei rude. Prima instanța il condamnase la o pedeapsa cu executare, decizia ultimei instanțe fiind definitiva. Fapta a fost comisa pe 1 iunie 2014, cand condamnatul, Ali Gener Memet, a luat o sabie artizanala și a…

- Curtea de Apel Iasi a decis, aseara, sa ii condamne pe toti cei patru profesori ai Universitatii „Petre Andrei" din Iasi trimisi in judecata, in 2016, de DNA. Judecatorii au stabilit trei pedepse cu executare si una cu amanarea pedepsei, in conditiile in care inculpatii nu au recunoscut faptele…