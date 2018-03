Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat inspectorul-sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan. Dosarul se afla pe rolul…

- Instanta suprema a dispus, miercuri, un nou termen pe 13 aprilie, ora 11.00, in dosarul Gala Bute, in care a fost condamnata in prima instanta Elena Udrea. Judecatorii le-au spus avocatilor apararii sa pregateasca pledoariile finale.

- Instanța suprema a stabilit, miercuri, ca toți avocații celor din dosarul „Gala Bute” sa fie prezenți la termenul din 13 aprilie din acest caz. Judecatorii au cerut avocaților sa fie pregatiți pentru susținerea pledoariilor finale in acest proces. Tot atunci judecatorii au stabilit sa-i audieze pe inculpații…

- Ioan si Victor Becali isi pot lua adio de la mai bine de 1,17 milioane lei, sume pe care ANAF le solicita incepand cu anul 2008. Banii provin dintr-o decizie de impunere din anul 2015 pe firma de management sportiv al fratilor Becali, contestata in instanta de catre cei doi. Fratii Becali…

- Cantautorul Mircea Rusu Band, primar al comunei Band, care intre timp si-a schimbat numele in Rus, alaturi de omul de afaceri Iulian Trofin, vor fi judecati pe fond intr-un dosar de coruptie, ce priveste infractiunile de luare de mita, spalare de bani si dare de mita.Curtea de Apel Targu Mures…

- Un barbat din județul Brașov a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare cu suspendare, cu termen de incercare de doi ani, pentru o fapta de ultraj comisa in urma cu aproape doi ani. In luna noiembrie 2016, barbatul a fost oprit de politistii din Sacele, in timp ce transporta lemne cu o caruta,…

- Judecatorii au amanat pronunțarea in dosarul in care au fost trimiși in judecata Vlad și Mircea Cosma. Este cea de-a treia amanare a verdictului. Magistrații Inaltei Curții au amanat pronunțarea in dosarul in care au fost trimiși in judecata Vlad și Mircea Cosma. Noul termen acordat de instanța este…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis ca interceptarile convorbirilor telefonice efectuate in dosarul in care fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Raluca Stancescu, si fostul sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Daniel Bogdan Buliga,…

- Completul de cinci judecatori de la ICCJ care a dezbatut apelurile din dosarul de corupție a fostului șef al CJ Prahova, Mircea Cosma, și al fiului acestuia, Vlad, este așteptat sa stabileasca decizia definitiva in acest caz. Judecatorii sun la a doua aminare de pronunțare in acest caz dupa ce in 19…

- Fostul director general al Romarm Dan Tache a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.

- 225 de ani de inchisoare este pedeapsa record pe care a primit-o Ovidiu Rusu, un barbat din Radauți, acuzat de escrocherii, dupa ce i-au fost contopite mai multe mai multe condamnari. Chiar din celula penitenciarului, individul a reușit sa obțina bani de la mai multe persoane, pe care le-a pacalit,…

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir. Fostul ofițer SRI susține ca in acest dosar exista presiuni uriașe din partea ”statului paralel” și arata ca s-a activat intreg…

- Verdict definitiv in apelul dosarului in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost obligat, in prima instanta, sa achite Consiliului Judetean Constanta suma de 401.700 de lei. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au mentinut decizia Tribunalului…

- Autorizatia Mall-ului NEPI de pe Drumul Careiului a fost atacata in instanta. Dosarul a fost inregistrat in data de 22 februarie 2018 la Tribunalul Satu Mare, pe rolul Secției Contencios Administrativ. Din informațiile pe care le deținem, contestatarul este o persoana de varsta a treia, insa potrivit…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au luat o noua decizie in dosarul in care Lidia Sandu director administrativ, Victoria Acsan casiera si Julieta Duma sef depozit, toate foste angajate ale Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol, au fost condamnate, in prima instanta, la inchisoare…

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Frații Victor și Ioan Becali ar putea petrece numai cateva luni in spatele gratiilor dupa condamnarea definitiva la pedepse de 5,8 ani și 7,4 ani in dosarul de luare de mita al fostei judecatoare Terceanu, dupa ce aceștia au executat o mare parte din aceste perioade datorita condamnarii și in dosarul…

- Inspectorii Curtii de Conturi au descoperit, in urma unui control efectuat anul trecut pentru anul financiar 2016, prejudicii de aproximativ 1,18 milioane lei la Primaria Singeorz Bai. Primarul Traian Ogagau declara ca vinovat pentru respectivele prejudicii este fostul edil al orasului, Roland Venig,…

- Judecatorii ICCJ l-au audiat, luni, pe Mircea Cosma, fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Prahova, și au ascultat pledoariile finale in dosarul in care Cosma senior dar și fiul acestuia, Vlad, au fost condamnați de prima instanța de judecata la opt, respectiv, cinci ani de inchisoare cu executare.…

- Victor Ponta se alatura si el celor care sustin ca are probe falsificate in dosar. La plecarea de la Instanta, fostul premier a declarat presei ca probele din dosarul Ponta-Blair-Ghita, instrumentat de procurorii DNA Ploiesti contine probe care, in realitate, nu exista. ”In cazul meu s-au…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Jurnalistul de la "Adevarul" Liviu Avram demonstreaza ca discuțiile dintre Vlad Cosma, procurorul Portocala și șeful DNA Ploiești vizau nu falsificarea unor probe, ci disimularea modului real în care documentele au ajuns în posesia DNA Ploiești.

- Sentinta definitiva perfecta pentru unul dintre membrii clanului Corduneanu, Petronel. Acesta a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel intr-un dosar de crima organizata, cu toate ca, in prima instanta, primise 14 ani de inchisoare cu executare . (VEZI SI: Lovitura pentru clanul Cordunenilor! Unul…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta vor redeschide azi dosarul in care Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, a fost deferit Justitiei de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.In cauza, Teodosie este suspectat de folosirea sau prezentarea cu…

- Curtea de Apel Bucuresti si-a motivat decizia privind arestul la domiciliu al medicului Mihai Lucan. Instanta a aratat ca "in cauza, exista probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatii Lucan Mihai a savarsit infractiunile pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventiva.”Tribunalul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul in care Tudor Baeas a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cel in cauza este suspectat de evaziune fiscala doua fapte, dintre care una in forma…

- Pe rolul Tribunalului Prahova, la sectia Penala, se afla un dosar atat de voluminos incat are nevoie de o incapere intreaga pentru a fi depozitat si de un camion pentru a fi deplasat de la registratura la instanta. Dosarul cuprinde peste o mie cinci sute de volume, in care se afla documente necesare…

- Curtea de Apel Timisoara s-a pronuntat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares si interlopului Eduard Palincas, ambii condamnati de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentinta care a fost atacata si de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande.Astfel,…

- Doi brașoveni și-au primit pedeapsa definitiva pentru tentativa de omor, dupa ce unul din ei și-a injunghiat soția, iar celalalt si-a injunghiat amicul de pahar. In primul caz, brașoveanul care in luna august a anului trecut și-a injunghiat soția cu un cuțit de bucatarie, a fost condamnat definitiv…

- Înalta Curte de Casație a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare în rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL,…

- Dosarul accidentului rutier inregistrat pe data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit, va merge spre solutionare la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca decizia Judecatoriei Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei in prima instanta, a fost contestata. Oricare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Curtea de Apel Bacau a decis, luni, admiterea contestatiei facute de DNA, dispunand arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de trafic de influenta. Instanta de fond a decis, initial, plasarea lui Ionel Arsene…

- Curtea de Apel Brasov a trimis la refacut rechizitoriul DNA in dosarul vizandu-i pe Aristotel Canescu si ceilalti functionari din Brasov acuzati de coruptie. Instanta a decis eliminarea unor declaratii de martori si a cerut precizari suplimentare privind acuzatiile aduse de procurorii DNA. Citeste…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Marele parchet anticoruptie condus de Laura Kovesi a fost facut KO la Curtea de Apel Brasov. S-a intamplat, luni 22 ianuarie 2018, in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Brasov Aristotel Cancescu (foto), trimis in judecata in iunie 2017 pentru presupuse in infractiuni de luare de mita…

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat ieri in dosarul in care Agentia Nationala de Integritate ANI afirma ca a "constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 244.372,94 de lei, aproximativ 58.341 de euro, intre averea dobandita si veniturile realizate impreuna cu sotia sa, in perioada…

- Curtea de Apel Brasov a constatat neregularitatea rechizitoriului DNA privind descrierea faptelor retinute in sarcina lui Cancescu. Instanta a dispus excluderea mai multor probe care au fost administrate pe langa lege. DNA a pus la dosarul lui Cancescu zeci de declaratii de martor si suspect din alte…

- Dosarul in care omul de afaceri Ioan Zapodeanu este judecat pentru fapte de abuz in serviciu a avut un prim termen, la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii au inceput procesul cu o amanare, pentru ca milionarul sa poata sa isi angajeze un avocat. Urmatorul termen va fi in data de 2 februarie. Alaturi de…

- Procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie, merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, la finele saptamanii trecute, inculpatii au atacat decizia primei instante, respectiv a Tribunalului Constanta. Oricare va fi decizia…

- Un tulcean a scapat de pușcarie in urma apelului, dupa ce a omorat cu o sabie cainele unei rude. Prima instanța il condamnase la o pedeapsa cu executare, decizia ultimei instanțe fiind definitiva. Fapta a fost comisa pe 1 iunie 2014, cand condamnatul, Ali Gener Memet, a luat o sabie artizanala și a…

- Curtea de Apel Iasi a decis, astazi, sa ii condamne pe profesorii ce ar fi fost implicati in fraudarea situatiei scolare a unui student, in 2016. Judecatorii ieseni au stabilit urmatoarele pedepse, care nu sunt definitive si pot fi atacate cu apel: Florin Druga – 3 ani de inchisoare cu executare Cristian…

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…