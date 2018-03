O nouă lovitură în scandalul Dieselgate: Procurorii fac noi percheziţii la sediul companiei VW în scandalul emisiilor Procurorii germani au efectuat noi perchezitii la sediile companiei Volkswagen (VW), pentru a determina daca aceasta a subevaluat emisiile de dioxid de carbon la un numar mai mare de masini decat cel admis initial, relateaza site-ul agentiei Reuters.



Volswagen a confirmat ca sediul central a fost perchezitionat din nou la inceputul lunii martie, in contextul scandalului privind emisiile subevaluate. Autoritatile din Braunschweig au verificat 13 birouri din sediile VW aflate in Wolfsburg, confiscand documente si fisiere digitale care vor fi evaluate in urmatoarele saptamani,… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta se asteapta ca Uniunea Europeana sa beneficieze de o scutire totala privind noile taxe impuse de Statele Unite pentru importurile de otel si aluminiu, a declarat luni ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana se concentreaza pe obtinerea unei scutiri din partea Statelor Unite privind taxele suplimentare la importurile de otel si aluminiu, si nu incearca sa provoace un razboi comercial, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Comisia Europeana asteapta sa fie informata de Statele Unite cu privire la scutirea Blocului comunitar de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, a declarat, marti, presedintele Executivului UE, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters. Uniunea Europeana vrea sa…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, ca solutia cea mai buna pentru evitarea unui litigiu comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Trump, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- Cei aproximativ 120.000 de angajati din Germania ai producatorului auto Volkswagen vor beneficia de o majorare de peste 40% a bonusului anual, dupa ce in 2017 compania a inregistrat un profit net si vanzari record, informeaza Reuters citand un articol aparut in publicatia editata de sindicatul de la…

- Cei aproximativ 120.000 de angajati din Germania ai producatorului auto Volkswagen vor beneficia de o majorare de peste 40% a bonusului anual, dupa ce in 2017 compania a inregistrat un profit net si vanzari record, informeaza Reuters citand un articol aparut in publicatia editata de sindicatul de la…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Uniunea Europeana va cere in aceasta luna ministrilor de Finante ai statelor membre ale G20 sa mentina deschiderea economiei mondiale, dupa ce planurile Statelor Unite de a introduce tarife pentru importurile de otel si aluminiu au provocat proteste la nivel mondial, transmite Reuters, potrivit news.ro.Spre…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Profitul grupului german Volkswagen aproape s-a dublat in 2017, datorita vanzarilor-record ale diviziilor de lux Audi si Porsche si a reducerii costurilor la brandul VW, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Cel mai mare producator auto european a anuntat ca profitul operational…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters, informeaza AGERPRES . Acordul este similar celui obtinut luna aceasta…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- La cererea reprezentantilor mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va transmita urmatoarele, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni…

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters, care citeaza ziarul german Bild am Sonntag.

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- Autoritațile din Statele Unite au descoperit posibile softuri ilegale pe care Mercedes le-ar fi folosit ca sa manipuleze testele de emisii pentru modelele sale cu motoare diesel, susține presa germana.

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Procurorii ungari au deschis o ancheta vizand proiecte finantate de Uniunea Europeana si investigate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF), derulate de o companie care a fost condusa de ginerele premierului Viktor Orban, potrivit Reuters.

- Procurorii ungari au lansat o investigatie dupa ce Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a reclamat nereguli in utilizarea fondurilor europene pentru proiecte desfasurate de o companie controlata in trecut de ginerele premierului ungar Viktor Orban, informeaza joi agentia Reuters. OLAF a anuntat…

- Perchezitii la sediul principal Audi, in scandalul Dieselgate. Ar fi vizate 14 persoane care, insa, nu mai lucreaza in acest moment pentru companie. Au fost din nou perchezitii la sediul principal Audi si la una dintre unitatile sale de productie din Germania, in scandalul Dieselgate. Procurorii au…

- Procurorii germani au descins, ieri, la sediile din Germania ale constructorului auto, marca cu patru inele, filiala a grupului Volkswagen, fiind suspectata ca a manipulat emisiile poluante a 210.000 de masini cu motoare diesel. Reprezentantii parchetului si politiei judiciare din landurile Bavaria…

- Procurorii au efectuat, marti, perchezitii la sediul central si unitatea de productie a companiei Audi din orasul german Neckarsulm, in legatura cu presupusa manipulare a datelor privind emisiile vehiculelor diesel, informeaza site-ul cotidianului The New York Times. "In acest moment,…

- Producatorul auto din Wolfsburg o incaseaza din nou, de data asta este vorba de un studiu in care 10 maimute au inhalat gaze de esapament de la un model VW Beetle cu motor diesel pentru testarea efectului emisiilor. Volkswagen si-a cerut public scuze, dar e mai mult un gest ce pune gaz pe foc dupa…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au reactionat cu raceala la anuntul Apple referitor la repatrierea unor fonduri de sute de miliarde de dolari in Statele Unite, afirmand ca ”nimic nu s-a schimbat”, referitor la taxele retroactive in valoare de 13 miliarde de

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- Producatorul chinez de smartphone-uri Xiaomi a contactat CLSA, Goldman Sachs si Morgan Stanley pentru rolul de sustinatori comuni ai ofertei publice initiale pe care o planuieste, au declarat surse familiare cu situatia pentru Reuters. IPO-ul ar putea plasa valoarea companiei chineze la…

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Constructorul auto american Ford Motor Co isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022, urmand ca la acea data sa ofere 40 de modele hibride si complet electrice, a declarat duminica presedintele Ford, Bill Ford, la salonul auto din Detroit, transmite Reuters.…

- AUTOTURISM DAT IN URMARIRE DE AUTORITAȚILE DIN GERMANIA, GASIT DE POLIȚIȘTII VRANCENI Polițiștii din Vrancea au depistat un autoturism, care era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, dupa ce ar fi fost sustras. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data…

- Un jurnalist mexican din orașul Nuevo Laredo, aflat in apropiere de frontiera cu Statele Unite, a fost ucis, in timp ce mergea cu mașina, cu fiica sa. Carlos Dominguez Rodriguez scria cronici politice, relateaza Reuters. „Jurnalistul era intr-o masina (…) insotit de fiica sa”, in centrul orasului Nuevo…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- 11 printi sauditi au fost arestati dupa ce s-au reunit la Riad pentru un protest rar fața de masurile de austeritate prin care statul nu le mai achita facturile la apa și curent. Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit la Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt date in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea. O asociatie a consumatorilor din Franta, numita HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata",…

- Volkswagen va raporta rezultate excelente in acest an, ca urmare a vanzarilor record de vehicule si de reducerea cheltuielilor, a afirmat directorul executiv al companiei, Matthias Mueller, intr-un interviu acordat saptamanalului german Welt am Sonntag, transmite Reuters.

- Volkswagen AG va raporta anul acesta rezultate excelente la nivel de grup, datorita vanzarilor record de vehicule si a reducerii cheltuielilor, a afirmat directorul general Matthias Mueller intr-un interviu acordat saptamanalului german Welt am Sonntag, transmite Reuters.

- Autoritatile din Romania au arestat cinci persoane suspectate ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunța Europol.

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).