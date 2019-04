Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat marti ca vrea ca o noua colonie israeliana din Inaltimile Golan sa poarte numele presedintelui american Donald Trump, relateaza dpa si EFE. Israelienii au fost "profund miscati" de decizia lui Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor…

- In aplicarea rezolutiilor ONU, ''noi nu recunoastem suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel dupa iunie 1967, incluzand Platoul Golan'', au subliniat ambasadorii celor cinci tari mentionate.''Noi nu le vom considera ca facand parte din teritoriul statului Israel'',…

- Presedintele American, Donald Trump, a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Lovitura de teatru - Viorica Dancila: Nu am spus ca eu voi muta ambasada. Decizia finala e la Iohannis…

- "Pozitia UE nu s-a schimbat. Uniunea Europeana, in conformitate cu legislatia internationala, nu recunoaste suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate de Israel incepand din iunie 1967, inclusiv inaltimile Golan, si nu le considera parte a teritoriului israelian", a declarat agentiei Reuters…

- Uniunea Europeana nu recunoaste suveranitatea Israelului in Platoul Golan, a subliniat vineri o purtatoare de cuvant UE la Bruxelles, in urma declaratiilor lui Donald Trump pe aceasta tema, relateaza Reuters.