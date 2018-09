Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba CODUL RUTIER: Cum pot scapa conducatorii auto de PUNCTELE de penalizare? O inițiativa legislativa de modificare a Codului Rutier a fost depusa la Senat. Șoferii vor putea scapa mai ușor de punctele de penalizare, in cazul in care proiectul de modificare va fi adoptat. Propunerea legislativa…

- O inițiativa legislativa de modificare a Codului Rutier a fost depusa la Senat. Șoferii vor putea scapa mai ușor de punctele de penalizare, in cazul in care proiectul de modificare va fi adoptat. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.95/2002 (Codul Rutier)…

- Soferii ar putea scapa de punctele de penalizare, daca vor fi de acord sa urmareasca clipuri video cu accidente mortale, potrivit unui proiect de lege de modificare a Codului Rutier. Un senator a initiat un proiect de modificare a Codului Rutier prin introducerea unei prevederi care ii va ajuta pe soferi…

- Soferii care incalca legislatia rutiera primesc amenda si puncte de penalizare, dar ar putea cere anularea acestora, insa doar daca participa la vizionarea unui film realizat de Politia Rutiera. Masura face parte dintr-un proiect legislative inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Concret, proiectul…

- Punctele de penalizare primite de șoferi ca urmare a abaterilor din trafic ar putea fi anulate in urma unei simple vizionari de filme educative despre urmarile grave ale neatenției in trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan, potrivit unui proiect de lege inregistrat la Senat, informeaza…

- Punctele de penalizare primite de șoferi ca urmare a abaterilor din trafic ar putea fi anulate in urma unei simple vizionari de filme educative despre... The post Veste importanta pentru șoferii timișeni. Cum ar putea scapa de punctele de penalizare appeared first on Renasterea banateana .

- Punctele de penalizare primite de șoferi ca urmare a abaterilor din trafic ar putea fi anulate in urma unei simple vizionari de filme educative despre urmarile grave ale neatenției in trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan, potrivit unui proiect de lege inregistrat la Senat. In același…

- Un nou proiect de lege propune reducerea punctelor de penalizare pentru șoferii romani printr-o serie de filmulețe ale Poliției cu privire la corectarea voluntara a unor acțiuni greșite la volan. Inițiativa legislativa propune ca șoferilor sa le fie anulate doua puncte de penalizare ca urmare a abaterilor…