Potrivit informațiilor Profit.ro , proiectul pregatit de putere va impune condiții similare firmelor de taximetrie pentru șoferii și automobilele folosite in activitatea de ridesharing, sub aspectul autorizarii pentru transportul de persoane și siguranței rutiere. De asemenea, pentru platformele online va trebui sa existe un proces de autorizare ca activitați conexe celor de transport. Senatorii din coaliția de guvernamant și-au respins miercuri, in comisiile de specialitate, un proiect propriu, elaborat la inceputul anului, prin care doreau reglementarea serviciilor de ridesharing.