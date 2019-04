O noua lege: Decanii facultatilor vor fi alesi prin vot de profesori si studenti

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent al Camerei a decis ca votul pe moțiunea simpla prin care Opoziția cere demisia lui Tudorel Toader, sa fie dat in plenul de miercuri, 20 martie. Deputații trebuiau sa voteze moțiunea, inca de saptamana trecuta, insa PSD nu a asigurat cvorum, iar plenul a fost suspendat.Citește…

- Cadre didactice si studenti din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) si-au manifestat, joi, solidaritatea cu protestul magistratilor si se asociaza colegilor din alte universitati si centre universitare, condamnând &"orice

- Lia Olguta Vasilescu a fost numita luni si in functia de secretar al Camerei Deputatilor, dupa ce duminica a fost numita in functia de consilier onorific al premierului Dancila. Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, recompensata de PSD cu un post in Biroul Permanent al Camerei DOCUMENT Dupa…

- Kelemen Hunor a absolvit Facultatea de Medicina Veterinara a Universitatii de Stiinte Agricole Cluj-Napoca (1993), precum si Facultatea de Filosofie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai (1998). Intre 1990 si 1997, a fost redactor la Radio Cluj, emisiunea in limba maghiara, iar intre 1993 si 1997,…

- Pe 11 septembrie 2018, doi deputati PNL, Robert-Ionatan Sighiartau (foto) si Dumitru Mihailescul au depus in numele altor 35 de colegi de-ai lor Propunerea legislativa pentru completarea alin (1) al art. 3 din Legea 61 / 1993 privind alocatia de stat pentru copii. Bine, au fost atat de destepti ca,…

- Motoarele de cautare educationale iti dau rezultate in functie de cuvintele-cheie introduse si dupa istoricul cautarilor utilizatorului pe Google. Aceste motoare de cautare au o inteligenta mai mare decat motorul Google si au astfel, capacitatea de a exclude din cautare site-urile irelevante. Mai jos…

- Parlamentarii PNL și USR au depus, joi, la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, solicitari pentru inființarea a doua comisii parlamentare de ancheta, una pentru analizarea cheltuielilor la TVR și o alta care sa cerceteze activitatea CNA.„Asazi, am depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților…

- Deputatul minoritatilor Dragos Zisopol va fi secretar in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, dupa demisia lui Georgian Pop din PSD, care detinea si aceasta functie, iar deputatul PSD Catalin Radulescu va fi chestor, au declarat surse politice, pentru Mediafax.