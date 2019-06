Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, aduce pe insula o noua ispita, care a venit special pentru a testa fidelitatea lui Aurel fața de Dana, cea cu care acesta a facut deja nunta la Purimuntra. Provocarea este cu atat mai mare cu cat noua ispita nu este…

- Nunta de la Purimuntra dintre Aurel și Dana, difuzata aseara, in cea mai noua editie Insula Iubirii de la Antena 1, a facut-o pe Diana sa ia decizia de a renunța la brațara și a ramane in concurs doar pentru a-și reface imaginea din sezonul trecut in fața telespectatorilor.

- Este doar a patra zi pe insula barbaților și deja au loc primele conflicte . La doar o zi dupa ce au petrecut impreuna la nunta dintre Aurel si Dana, la Purimuntra lucrurile iau o intorsatura total...

- Este doar a patra zi pe insula barbaților și deja au loc primele conflicte . La doar o zi dupa ce au petrecut impreuna la nunta dintre Aurel si Dana, la Purimuntra lucrurile iau o intorsatura total neasteptata. Seara il gaseste pe Aurel intr-o stare de continua agitatie, iar de aici si pana la un scandal…

- Este doar a patra zi pe insula barbaților și deja au loc primele conflicte. La doar o zi dupa ce au petrecut impreuna la nunta dintre Aurel si Dana, la Purimuntra lucrurile iau o intorsatura total neasteptata. Seara il gaseste pe Aurel intr-o stare de continua agitatie, iar de aici si pana la un scandal…

- Armonia primei seri in Thailanda a fost spulberata, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Daca pentru cele patru fete, care au ajuns pe Insula Iubirii in cel de-al cincilea sezon, acceptarea se face cu pași mici și tematori, pentru partenerii lor ramași…

- Insula Iubirii, show-ul difuzat de Antena 1 din 22 aprilie, ora 20.00, este unul plin de surprize. Cea mai noua dintre ispite Insula Iubiri, din sezonul 5, este un cantareț, fost concurent Big Brother, in trecut colaborator al Andreei Balan.

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…